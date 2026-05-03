北中米ワールドカップに出場する全48カ国の優勝確率が公開された。韓国メディア『OSEN』は「ホン・ミョンボ号のW杯優勝確率が出た、全体26位のわずか0.38％…日本は1.28％でアジア首位→韓国と8ランク差」と題し、日韓の差に注目している。【写真】韓国Kリーグで日本人選手「脊椎負傷」…ピッチに救急車入る事態データサイト『Opta』は先日、スーパーコンピューターを用いた北中米ワールドカップ出場48カ国の優勝確率を公開した。