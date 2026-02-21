¡ÚÅ½¤ë¤À¤±¡ª¥«¥¤¥í·ò¹¯Ë¡¡Û¤Ä¤é¤¤¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¡¦ÊØÈë¤ò²ò¾Ã¡¢ïªµä»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ø¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡Ù¤Ë¤â¸ú¤¯¡È¾É¾õÊÌ¡É¤Î¥Ä¥Ü5Áª
¡¡´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀá¡¹¤Ë½Ð¤ëÉÔÄ´¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¥«¥¤¥í¤Ç¥Ä¥Ü¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡£·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¡¢¥°¥Ã¤ÈÉÔÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ïªµä¤ÎÀìÌç²È¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¾É¾õÊÌ¤Î¥«¥¤¥íÅ½¤êÊý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ä¥Ü»É·ã
¡¡Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¡¢ÊØÈë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¯¥Üïªµä±¡ÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÏÂÌé¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥«¥¤¥í·ò¹¯Ë¡¤À¡£
¡ÖÉÂÌ¾¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤«¤é¤Î¾®¤µ¤ÊSOS¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÉÂµ¤¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥«¥¤¥í·ò¹¯Ë¡¡É¤Ï¡¢¥«¥¤¥í¤Ç¥Ä¥Ü¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²¹¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Î½ä¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÄ´¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼²¹¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤«¤éÂ¤ÎÀè¤Þ¤Ç¡È·ÐÍí¡Ê¤±¤¤¤é¤¯¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Æ»¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ÐÍí¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡¢µ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·ì¤Î±ÉÍÜ¡¢¿å¤Î¿ÈÂÎ¤Î¿åÊ¬¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¤ÎÆâÂ¡¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤Ï¡¢¤³¤Î·ÐÍí¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÎð¤äÈè¤ì¤Ê¤É¤ÇÂÚ¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç·ÐÍí¤Î¾å¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥Ä¥Ü¤ËÇ®»É·ã¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐÍí¤ÎÎ®¤ì¤¬Â¥¤µ¤ì¤ÆÂÚ¤ê¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î5¤Ä¤Î¥Ä¥Ü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡15¡Á60Ê¬´Ö¡¢¥«¥¤¥í¤òÅ½¤ì¤Ð½½Ê¬¸ú²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢Å½¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢1¡Á5Ê¬¤Û¤É²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¾®Æ¦¥«¥¤¥í¡£¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤«¤µ¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤¿¤á¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¡×
¡¡¥Ä¥Ü¤Ø¤ÎÇ®»É·ã¤Ë¤Ïïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤äµä¡Ê¤¤å¤¦¡Ë¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¥«¥¤¥í¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¥Ä¥Ü¤Ï°ÌÃÖ¤ÎÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿ïª¤äµä¤Ï¹â²¹¤Ç»É·ã¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥¤¥í¤Ê¤é¹ÈÏ°Ï¤¬²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥Ä¥Ü¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²¹ÅÙ¤â45¡Á50ÅÙ¤ÈÈ©¤Î¼å¤¤¿Í¤Ç¤â°Â¿´¡£´í¸±¤Ê²Ð¤ò»È¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤ÎÎëÌÚ¿µÂÀÏºÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥í¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê²¹¤«¤µ¤ÏÈéÉæ¤«¤éÇ¾¤Ë»É·ã¤È¤·¤ÆÆÏ¤¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÅö¤Æ¤ë¤Î¤ÏNG¡£½¢¿²Ãæ¤Î»ÈÍÑ¤ÏÄã²¹¤ä¤±¤É¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸·¶Ø¡£»È¤¦¤È¤¤ÏÈ©¤ËÄ¾ÀÜÅ½¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°áÎà¤Î¾å¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°Ä¾¸å¤äÈ¯Ç®»þ¤ÎÂÎ²¹¾å¾º»þ¤Ï¡¢Ã¦¿å¤äÂÎÄ´°²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
5¤Ä¤Î¥Ä¥Ü¤Ç¥«¥¤¥í·ò¹¯Ë¡
¸ª¤³¤ê
¡¡¸ª¤³¤ê¤Ï¸ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ó¤äÏÓ¤ò´Þ¤à¶ÚÆù¡¦¶ÚËì¤Î¶ÛÄ¥¤Çµ¯¤³¤ë¡£¼ê»°Î¤¡Ê¤Æ¤µ¤ó¤ê¡Ë¤ò²¹¤á¤ë¤ÈÁ°ÏÓ¤Î¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤¬´Ë¤ß¡¢¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¼ó²£¤Î¶ÚÆù¤äðôÉô¤Î¶ÛÄ¥¤â¤ä¤ï¤é¤°¡£·ë²Ì¡¢¸ªÉÕ¶á¤Î·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¸ª¤³¤ê¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ê»°Î¤¡×
¡¡¼ê»°Î¤¤Ï¡¢¤Ò¤¸¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤·¤ï¤Î³°Â¦¤ÎÃ¼¤«¤é¡¢¼ê¼ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»Ø3ËÜÊ¬²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¡£Á°ÏÓ¤Î³°Â¦Ãæ±ûÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»Ø¤Ç²¡¤¹¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¶Á¤¤ä·Ú¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£
¡ÔPoint¡Õ±¦¸ª¤¬ÄË¤¤»þ¤Ï±¦ÏÓ¤Î¤ß¡¢º¸¸ª¤¬ÄË¤¤»þ¤Ïº¸ÏÓ¤Î¤ß²¹¤á¤ì¤ÐOK¡£º¸±¦º¹¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏÎ¾Êý¤ò²¹¤á¤Æ¡£
¹øÄË
¡¡¹øÄË¤Ï¡¢ÇØÃæ¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò·Ð¤ÆÂÎ¢¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÚËì¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÇØÌÌ¤òÎ®¤ì¤ëç¯æù¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë·Ð¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤³¤È¤â¡£¾µ¶Ú¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤ó¡Ë¤ò²¹¤á¤ë¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬´Ë¤ß¡¢Ï¢Æ°¤¹¤ë¹ø¤Ø¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¬·Ú¸º¡£¹ø¤Î¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¡¢·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾µ¶Ú¡×
¡¡¾µ¶Ú¤Ï¡¢¤Ò¤¶Î¢¤ÈÂ¼ó¤ÎÃæ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÃæ±û¤Ç¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶ÚÆù¤ÎºÇ¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡ÔPoint¡Õ±¦Â¦¤¬ÄË¤¤»þ¤Ï±¦Â¤Î¤ß¡¢º¸Â¦¤¬ÄË¤¤»þ¤Ïº¸Â¤Î¤ß¡£º¸±¦º¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ¾Êý¤ò²¹¤á¤Æ¡£
ÊØÈë
¡¡ÊØÈë¤ÏÂçÄ²¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¢Éô¤ÎÄ¥¤ê¤ä½Å¤µ¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º¸Âç²£¡Ê¤À¤¤¤ª¤¦¡Ë¤Ï·ëÄ²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢²¹¤á¤¿¤ê»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ²¤ÎêÀÆ°¡Ê¤¼¤ó¤É¤¦¡Ë¤ä·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤ÊÇÓÊØ¤ò½õ¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº¸Âç²£¡×
¡¡º¸Âç²£¤Ï¡¢·ëÄ²¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¥«¡¼¥Ö¤ÎÉôÊ¬¡£ÊØ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ø¤½¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤Ç¤Ø¤½¤«¤é»Ø6ËÜÊ¬³°Â¦¤Ë¤¢¤ëÊ¢Éô¤Î¥Ä¥Ü¡£¿ÈÂÎ¤Îº¸Â¦¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÆâÂ¦¤¢¤¿¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔPoint¡Õ¥«¥¤¥í¤òÅ½¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç·Ú¤¯»ØÀè¤Ç²¡¤·¡¢¾å²¼¤ËÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡£
¤á¤Þ¤¤¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤â¸ú¤¯
¤á¤Þ¤¤
¡¡¤á¤Þ¤¤¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤ä·ìÎ®Äã²¼¤Î±Æ¶Á¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÂÎ¢¤ÎÍ¯Àô¡Ê¤æ¤¦¤»¤ó¡Ë¤ÏÁ´¿È¤Î½ä¤ê¤ä¶ÛÄ¥Ä´À°¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢²¹¤á¤Æ»É·ã¤¹¤ë¤È²¼È¾¿È¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¡£¿ÈÂÎ¤Î½Å¿´¤¬°ÂÄê¤·¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ê¤É¤Î¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬ÏÂ¤é¤°¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÍ¯Àô¡×
¡¡Í¯Àô¤Ï¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢Â¤Î»Ø¤ò¶Ê¤²¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤¯¤Ü¤ß¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¤«¤«¤È¤ÈÂ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò·ë¤ÖÀþ¤Î¤ä¤ä»Ø´ó¤ê¡¢ÅÚÆ§¤Þ¤º¤Î¾¯¤·¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì½ê¡£
¡ÔPoint¡Õ¼ªÌÄ¤ê¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Íº®¤ß¤Ç¤á¤Þ¤¤¤¬°²½¤¹¤ë¿Í¡¢¹øÄË¤äÌë´Ö¤ÎÉÑÇ¢¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤âÍ¸ú¡£¤Ø¤½¤«¤é»Ø4ËÜÊ¬²¼¤òÆ±»þ¤Ë²¹¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¹¹Ç¯´ü¾ã³²
¡¡¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Ì¿Ìç¡Ê¤á¤¤¤â¤ó¡Ë¤Ï¹øÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢²¹¤á¤¿¤ê»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ìÎ®¤ä¿ÈÂÎ¤Î½ä¤ê¤¬À°¤¤¡¢Îä¤¨¡¢ÈèÏ«´¶¤Ê¤É¤Î´ËÏÂ¤Ë¡£
¡ÖÌ¿Ìç¡×
¡¡Ì¿Ìç¤Ï¡¢¤Ø¤½¤Î¿¿Î¢¤Ë¤¢¤¿¤ëÇØÃæÂ¦¤Î¥Ä¥Ü¡£ÇØ¹ü¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¹ø¤ÎºÇ¤â¤¯¤Ó¤ì¤ë¹â¤µÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÔPoint¡ÕÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¡¢³¬ÃÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¹ø¤òÃÃ¤¨¤ë¡¢²¼È¾¿È¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£»°±¢¸ò¡ÊÆâ¤¯¤ë¤Ö¤·¤«¤é»Ø4ËÜÊ¬¾å¡Ë¤òº¸±¦²¹¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
