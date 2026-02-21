Ç§ÃÎ¾ÉŽ¤¹üÁÆò¢¾É¤Î¸µ¶§Ž¢Åü²½Ž£¤òµ¯¤³¤¹·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òËÉ¤°¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ËŽ£¤È¿ä¤¹¹³»À²½¿©ºà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹Â¸ýÅ°¡Ø¡ÖÄ«¤«¤é¥À¥ë¤¤¡×¤ÏÅü¼Á¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò°ìÈ¯¤Ç¸«ÇË¤ë¸¡ºº¹àÌÜ
º£¤ÎÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶õÊ¢»þ¤Î·ìÅü¤ä¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¼¨¤¹¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¿©¸å°ì»þÅª¤Ë·ìÅü¤¬¾å¾º¤¹¤ë·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¸¡ºº¹àÌÜ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¶õÊ¢»þ¤ÎºÎ·ì¤Ç¤â·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö1.5-AG¡×¡Ê1.5-¥¢¥ó¥Ò¥É¥í¥°¥ë¥·¥È¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
1.5-AG¤ÏÌîºÚ¤ä¹òÊª¡¢Åü¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊª¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â·ìÅü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¢Ãæ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÇ»ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1.5-AG¤¬Äã¤¤¤Û¤É·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶õÊ¢»þ·ìÅü¤ä¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¤ÇÉ¾²Á¤·¤Å¤é¤¤¿ôÆü°ÊÆâ¤Î¿©¸å¹â·ìÅü¤ÎÍÌµ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¸¡ººÊýË¡¤ÏÆüËÜ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¸¡ºº»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢1¤ÄÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤¬´Å¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò°·¤¦³Ø²ñ¤Ç¡¢·ì±Õ¸¡ºº¹àÌÜ¤Ë1.5-AG¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò´Þ¤à·ìÅüÍð¹â²¼¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¶â²Ê¶Ì¾ò¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Î°åÎÅ
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨1.5-AG¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î´ð½àÈÏ°Ï¤Ç¤Ï½é´ü¤Î·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ö±é¸å¡¢1¿Í¤Î½éÏ·¤Î¿Â»Î¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1.5-AG¤ÎÂ¬Äê¸¶Íý¤ò¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Î´ð½àÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¸¡ºº¹àÌÜ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤ÎÄÌ¾ï¤Î°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¶â²Ê¶Ì¾ò¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥½¥â¥ì¥¥å¥é¡¼±ÉÍÜÎÅË¡¤òÆ¬¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Î½éÏ·¤Î¿Â»Î¤Ë¶¯¤¤¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔÄ´¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢1.5-AG¤Î´ð½àÃÍ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤ÏÉÔÌ²¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë
·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤äÌë´ÖÄã·ìÅü¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¿çÌ²¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Ä«¤«¤é¥À¥ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÄ«¥À¥ë¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤ÎÄ´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÌ²¾É¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢·ò¾ï¼Ô¤¬23.8¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌó47.4¡ó¤È2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¾ï¼Ô¤¬Ìó10¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌó30¡ó¤È3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ«¥À¥ë¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾Íè¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¾å¤²¤ë
¹â·ìÅü¾õÂÖ¤Î²¿¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Åü¤¬·ì´É¤ÎÆâËì¤ò½ý¤Ä¤±¡¢·ì´ÉÉÂÊÑ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¡¢·ì´É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁýÂç¡¢ÉÔÌ²¤ä¤¦¤Ä¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢²á¿©¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¾É¾õ¡¢Æ°Ø©(¤É¤¦¤)¡¢È¯´À¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Æ¬ÄË¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Î§¿À·Ð¤Ë´Ø¤ï¤ë¾É¾õ¡¢¥Ë¥¥Ó¤ä¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤äÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁýÂç¤Ç¤¹¡£
»À²½¤È¤Ï¡¢ºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤¬ºÙË¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ëÈ¿±þ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥µ¥Ó¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³èÀ»ÀÁÇ¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÍ³²¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢½ô°¤Îº¬¸»¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤ÉÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢Ë½°ûË½¿©¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤ÎË½µó¤Ë¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÚÁÇ¤Ê¤É¤¬³èÌö¤·¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¾Ãµî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°û¼ò¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤âÇ¢»ÀÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÃí°Õ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ÚÁÇ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¾Ãµî¤¹¤ëÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ã¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³èÀ»ÀÁÇ¤¬ºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¤Þ¤¯¤ê¡¢µ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¡ÖÏ·²½¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³èÀ»ÀÁÇ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ê¤É¤â³èÀ»ÀÁÇ¤ò¾Ãµî¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëÇ¢»À¤â¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¾Ãµî¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¢»À¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄËÉ÷¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÄã¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÇ¢»À¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤¬Â¿¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢°û¼ò¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¤âÇ¢»ÀÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤éÇ¢»ÀÃÍ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ì´É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Îµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡ÖÅü²½¡×¤â´Ø·¸
·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÌäÂê¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÅü²½¡×¤Ç¤¹¡£
Åü²½¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Åü¤¬¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÊÑÀ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·²½Êª¼Á¡¦AGEs¡Ê½ªËöÅü²½»ºÊª¡Ë¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÈ¿±þ¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂÎÆâ¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Åü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬µ¯¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Åü²½¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤è¤¯¤¿¤È¤¨¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤¤Ä¤Í¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Åü²½È¿±þ¤Ç¤¹¡£¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¾Æ¤¿§¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Íñ¤äµíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¡¢¾®ÇþÊ´¤äº½Åü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¤µ¤ì¤ÆÊÑ¿§¤·¡¢¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¡¢Åü²½¤·¤¿Êª¼ÁAGEs¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬ÂÎÆâ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥³¥²¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥á¥¤¥é¡¼¥ÉÈ¿±þ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÂÎÆâ¤¬Åü²½¤¹¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢È©¤Î¤¿¤ë¤ß¤ä¥·¥ß¡¢¥·¥ï¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤Î²«¤Ð¤ß¤âÅü²½¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£²ÌÅü¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÈæ¤Ù¤ÆÅü²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬10ÇÜ°Ê¾å
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ü¤Ëµ¯¤³¤ì¤Ð¹ü¼Á¤ÎÄã²¼¤ä¹üÁÆò¢¾É(¤³¤Ä¤½¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦)¡¢·ì´É¤Ëµ¯¤³¤ì¤ÐÆ°Ì®¹Å²½¡¢ÌÜ¤Ê¤éÇòÆâ¾ã¤È¡¢Åü²½¤ÏÂÎ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇ¾¤Ëµ¯¤³¤ì¤ÐÇ§ÃÎ¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÏÁ´¿È¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁ°½Ò¤·¤¿ÈéÉæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ç§(¤±¤ó)¤äÆð¹ü¡¢·ì´ÉÊÉ¡¢»õ¼þÁÈ¿¥¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÀá¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤â¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹üÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ü¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åü²½¤¹¤ë¤È¹ü¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤ÏAGEs¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥È¥·¥¸¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢°ìÅÙÅü²½¤·¤ÆAGEs¤¬Áý¤¨¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë±¿Æ°¤·¤ÆÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢Åü²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤½¬´·¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ÌÊª¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ËÂ¿¤¤²ÌÅü¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÈæ¤Ù¤ÆÅü²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Åü²½¤Ï¡ÖÂÎ¤Î¥µ¥Ó¡×¤â°ú¤µ¯¤³¤¹
Åü²½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åü²½¤ÏÀè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¡Ö»À²½¡×¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åü²½¤Ë¤è¤êAGEs¤¬ÂÎÆâ¤ÇÁý¤¨¤ë¤È¡¢ºÙË¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹³»À²½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢AGEs¼«ÂÎ¤â»À²½¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¸¶°øÊª¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü²½¤È»À²½¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÙË¦¤¬ÊÑÀ¤·¤¿¤êÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥À¥ë¤µ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢Åü²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÄ«¥À¥ë¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åü²½¤òËÉ¤°¿©ºà¤ä±ÉÍÜÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¯¥ß¥ó¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥Ð¥¸¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹Îà¡¢¤ªÃã¡Ê¥«¥Æ¥¥ó¡Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ê¥ª¥ì¥¦¥í¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ëÎà¤Ë¤Ï¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©ºà¤òËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
¹Â¸ý Å°¡Ê¤ß¤¾¤°¤Á¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
°å»Õ
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¡¢ÄË¤ß¤äÆâ²Ê·Ï¼À´µ¤ò°·¤¦ÄÔÆ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«Àß¡£2003Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î±ÉÍÜÎÅË¡ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¿·½É¹Â¸ý¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¸½¡¦¤ß¤¾¤°¤Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ò³«Àß¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø2½µ´Ö¤ÇÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼·ò¹¯Ë¡¡Ù¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Ï¿©»ö¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ø¤ª¼ò¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëºÇ¶¯¤Î°û¤ßÊý¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø²ÖÊ´¾É¤Ï1½µ´Ö¤Ç¼£¤ë¡ª¡Ù¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê°å»Õ ¹Â¸ý Å°¡Ë