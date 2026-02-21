À¤³¦½é¤ÎSUV¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤ÇFDJ»²Àï!?¡¡É÷´Ö¥ª¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX¤Ï¤¿¤À¤Î¥¤¥í¥â¥Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÚÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2026¡Û
FDJ¤Ë¤Ê¤ó¤ÈSUV¤Ç»²Àï!?
¡¡2·î13¡Á15Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡£6A¹æ´Û¤Î¡ÖFDJ¥¾¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥ê¥Õ¥È´ØÏ¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë1Âæ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¢¤ëLBX¤Î»Ñ¤¬¡ª¡¡¥É¥ê¥Õ¥È¤ËSUV¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÛÎã¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿É÷´Ö¥ª¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
À¤³¦½é¡Ê!?¡Ë¤ÎSUV¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡ª
¡¡¤Û¤«¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Î¥¯¡¼¥Ú¤ä¥»¥À¥ó¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢LBX¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£SUV¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¥á¥¤¥¯¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤ò¥¨¡¼¥¹¥«¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·FDJ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿É÷´Ö¥ª¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥ó¡¦¥°¥·Áª¼ê¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëLEXUS IS500 F SPORT Performance¡¿DRIFT¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢IS¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿IS500¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é³°¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥·¥ó¤òÌÏº÷¡£¥É¥ê¥Õ¥È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëFR¼Ö¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢LC¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢LC¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤â½Å¤¿¤¯¤ÆÀï¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¤Ê¤ë¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤ÆÇº¤ßÈ´¤Áª¤ó¤À¤Î¤¬LBX¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ì¡¼¥ÉMORIZO RR¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥·¥ó¤ËLBX¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤«¤«¤éLBX¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤º¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥É¥ê¥Õ¥È¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎSUV¤ÏÂçÊÁ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ¤½¤â¤½¤âNG¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö½é¤Ï¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊLBX¤ò¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥·¥ó¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤À¡£LBX¡ÖMORIZO RR¡×¤ÏGR¥«¥í¡¼¥é¤Ê¤É¤ÈÂ¤Þ¤ï¤êÉôÉÊ¤ä¹½Â¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¹½Â¤¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¡ÖSUV¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÂ¤Ê¤é¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¨¤ë¥Þ¥·¥ó¤¬Â¤¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¡¢LBX¤òÁª¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡¡¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢3.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿2JZ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´¹Áõ¤·¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥ó¥¸¥Ç¥Õ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥·¥ó¤«¤éÂçÉýÊÑ¹¹¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿IS500¤«¤éÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿IS500¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤À¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éLBX¤ÎÊý¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÁö¹ÔÁ°¤Ê¤Î¤ÇÌ¤ÃÎ¿ô¤È¤Î¤³¤È¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤é¤·¤¤¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥É¥ê¥Õ¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥É¥ê¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿À¤³¦½é¡Ê!?¡Ë¤ÎSUV¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡£FDJ¤Î2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤«¡ª