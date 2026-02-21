¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¡Ö³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¡×Æ³Æþ¸¡Æ¤¡ÄÆüËÜ¿Í¤È¤ÎÆó½Å²Á³Ê¤Ï¡Èº¹ÊÌ¡É¤«¡©¡¡Ë¡Åª¤ËNG¤È¤Ê¤ë¡È¶³¦Àþ¡É¤È¤Ï¡ÚÊÛ¸î»Î²òÀâ¡Û
Ê¸²½Ä£¤¬¹ñÎ©¤ÎÇîÊª´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÈÌÎÁ¶â¤è¤ê¹â¤¤ÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºâÌ³¾Ê¤¬ºòÇ¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¹ñÌ±¤¬ÀÇºâ¸»¤È¤·¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÈñÁêÅöÊ¬¤ò¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÆþ¾ìÎÁ¤ËÈ¿±Ç¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î³Æ»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð¾ïÈñÍÑ¤òÆþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤ò°ìÈÌÎÁ¶â¤Î¤ª¤è¤½2～3ÇÜ¤ËÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï°ìÈÌÎÁ¶â1300±ß¤Î¤È¤³¤í³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤Ï3100±ß¡¢µþÅÔ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ï°ìÈÌÎÁ¶â2000±ß¤Î¤È¤³¤í³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤Ï5800±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤äÂ¿¸À¸ì²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤È¤Ç°Û¤Ê¤ëÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Öº¹ÊÌ¡×¤È¤·¤ÆË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä
·ûË¡14¾ò¤Ï¡ÖË¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¡×¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñÎ©¤ÎÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡Ê±¿±Ä¤ÏÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤«³°¹ñ¿Í¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ûË¡14¾ò¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·ûË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ù»³Âç²ðÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14¾ò°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö°·¤¤¤Îº¹°Û¡×¤¬¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¹°Û¤òÀß¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤ò¸½¾õ¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò³§¤¬µý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤«¤é¡¢Æþ¾ìÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÇ¶â¤Ë¤è¤ëÊä½õ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ä¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ê¤É¤ÏÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ö¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½¡×¤¬¡¢Åìµþ¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤äµþÅÔ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ÏÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ö¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤Î¼ç¤ÊÍ½»»¤Ï¹ñÌ±¤«¤éÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿ÀÇ¶â¡Ê¡Ö±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ëµï½»¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÏÀÇ¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Î¶¦Æ±¤Ç¤Îµò½Ð¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÏÀÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¡Ö°ìÈÌÎÁ¶â¡×¤Ï¤½¤â¤½¤âÀÇ¶â¤ÎÊä½õ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³ä°Â¤Î¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÌ¾ï¤Î¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÀ¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÀÇÉéÃ´¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÊ¸²½Åªµý¼õ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ºöÅª¤ÊºÛÎÌ¤â¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ç·û¤È¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼«ÂÎ¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÍøÍÑ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ¹çÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏÊýÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶»ñ¤Ï¡ÖÃÏÊýÀÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÎ±°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÃÏÊýÀÇ¤ÎÉéÃ´¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ÏÃÏÊýÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤«³°¹ñ¿Í¤«¡×¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖÀÇÉéÃ´¤ÎÍÌµ¡×¤ÈÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÍýÍ³¤Ë°ìÎ§¤ËÎÁ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î¸øÊ¿À¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÉÔ¹çÍý¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡Ö»ÜÀß¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë½»¤à½»Ì±¤«ÈÝ¤«¡×¤ÇÎÁ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ø¤Î´Ô¸µ¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢»äÎ©¤Î»ÜÀß¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦Åª¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¤âÎÁ¶â¤äÍøÍÑÊýË¡¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÛÎÌ¤Ï¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»ä¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÍøÍÑ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ°ãË¡¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÍøÍÑ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â°ãË¡¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖË¬Æü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜºß½»¡×¤Î³°¹ñ¿Í¤Ï¡©
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿ôÇ¯～¿ô½½Ç¯´Ö¤äÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëºß½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤â¡¢Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸²½Ä£¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖË¬Æü¡×³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÎÁ¶âÀßÄê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºßÎ±¥«ー¥É¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤ÆÆüËÜºß½»¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤ä¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÎ©¤ÎÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¡Öºß½»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹ñÀÒ¡×¤ÎÍÌµ¤Ç°ìÈÌÎÁ¶â¤Þ¤¿¤Ï³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É¤Î¹ñÀÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¤Ê¤«¤Ç³°¹ñ¿Í¤âÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©¤Î¤â¤Î¤«ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¤Ë½»½ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤ÎÎÁ¶â¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÈÆ±Åù¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢²ºÅö¤Ê±¿ÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬ÀÎ¡¢¥Ñ¥ê¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¾Ú¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ëー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤ËÌµÎÁ¤Ç¼«Í³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë³Ø¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø°ÎÂç¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½¤âÀ¹Âç¤Ëµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¡¦³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ý»Ò¡Ê¤·¤ã¤¯¤·¡ËÄêµ¬¤ÊÊ¬¤±Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë