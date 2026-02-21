¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¸«¤»¤¿»ÐËå¤Î¡Èå«¡É¤Ë¡Ä¡Ö¤Þ¤ÀÈþÈÁÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë»Ð¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤ÈÎÞ¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï1Ê¬54ÉÃ865¤Ç6°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤«¤é¼èºà¥¾¡¼¥ó¤Ç¡Ö1500¥á¡¼¥È¥ë¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇ¸å¤Î1¼þ¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢»ÐËå¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹âÌÚÈþ¤Ï¡Ö²áµî2Âç²ñ1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¿¾»¤Î»þ¤â¤À¤¤¤Ö¶²ÉÝ¿´¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¹Ô¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸ìÊÀ¤òÀ¸¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤Éµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÞÀ¼¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÐËå¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¢¡¢»ÐËå¤Î¥Ï¥°¸«¤ÆÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ä¡ª¡×¡ÖºÚÆá¤µ¤ó¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤â¤Þ¤ÀÈþÈÁÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¹âÌÚ»ÐËå¤Îå«¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖºÚÆá¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤ËÁ´¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£ µã¤±¤ë¤ï¡Á¡×¡ÖºÚÆá¤µ¤ó¤¬ÎÞ¿¡¤¦¤È¤³¤À¤±¤Çµã¤±¤ë ¤½¤Î»ÐËåÎÏ¶¯¤¹¤®¡×¤È¡¢Â³¡¹¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
