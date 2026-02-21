11ºÐ²¼¤Î¥¿¥¤¿Í½÷À¤È¹ñºÝ·ëº§¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Çµï¼ò²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö³°¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤ê¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤¤Ë¤Ïº£¤Î±ß°Â¤ÏÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤À¡£¿Íµ¤ÅÏ¹ÒÀè¤Î¥¿¥¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1Ëü±ß¤¬2500¥Ð¡¼¥Ä¤¯¤é¤¤¤ÇÎ¾ÂØ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Þ¤ä2000¥Ð¡¼¥Ä¤ò³ä¤ë¡£100¥Ð¡¼¥Ä¤¬ÆüËÜ±ß´¹»»¤Ç¤Ï400±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ï500±ß¤ÈÆ±µÁ¤Ç¡¢1Æü¤Ç»È¤¦¶â³Û¤À¤È¿ôÀé±ß¤âº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Îµï¼ò²°¤¬¤¢¤ë¡£·ÜÆùÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡ØÄ»²° ²Ö¡Ù¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÆüËÜ¤«¤é¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Å¹¤À¤¬¡¢º£¤Ï°ËÆ£¥¿¥±¥·¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¸½ÃÏ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¡¢µï¼ò²°¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¤Ëµï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ý¤À¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢º£¤âÎ¹¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æº£¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë
¡¡28ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¤È¤¤Ï¥¿¥¤¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â1Ç¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â2011Ç¯12·î¤Ë¥¿¥¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÄ»²° ²Ö ¥Ð¥ó¥³¥¯Å¹¡Ù¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍâÇ¯3·î¡£·ë¶É¡¢¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï3¡¢4¤«·îÄøÅÙ¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÃæ²Ú³¹¶á¤¯¤Î½É¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ê¤Ë¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤âÄ´¤Ù¤º¤Ë¥¿¥¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î½É¤«¤éÆüËÜ¿Íµï½»¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¥È¥ó¥í¡¼ÄÌ¤ê¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÊâ¤¯Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç8¥¥í¼å¡¢Æ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï10¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºß½»¼Ô¤Ç¤½¤Îµ÷Î¥¤òÊâ¤¯¿Í¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¹¥¤¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°Â½É¤ò1¤«·î¤¯¤é¤¤ÅÀ¡¹¤È¤·¡¢¥È¥ó¥í¡¼¤Ç·î3000¥Ð¡¼¥Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¡£Æü³ä¤ê¤Ç100¥Ð¡¼¥Ä¤È¤¹¤ë¤ÈÅö»þ300±ß¤È¤«400±ß¡£°Â½É¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È°Â¤¤¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ÈñÍÑ¤Ï50Ëü±ß¤Û¤É¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1Ç¯¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é·î4Ëü±ß¡¢Åö»þ1Ëü¥Ð¡¼¥ÄÁ°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬À¸³èÈñ¡£¤½¤ÎÍ½»»¤À¤È·î3000¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤À¡£¤¿¤Ã¤¿1¤«·î¤ÇÎ©ÇÉ¤ÊÄÀË×ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÀË×¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼ÍÑ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ï¤é¤º1¤«½ê¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¢¡Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æº£¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë
¡¡28ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¤È¤¤Ï¥¿¥¤¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â1Ç¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â2011Ç¯12·î¤Ë¥¿¥¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÄ»²° ²Ö ¥Ð¥ó¥³¥¯Å¹¡Ù¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍâÇ¯3·î¡£·ë¶É¡¢¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï3¡¢4¤«·îÄøÅÙ¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÃæ²Ú³¹¶á¤¯¤Î½É¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ê¤Ë¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤âÄ´¤Ù¤º¤Ë¥¿¥¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î½É¤«¤éÆüËÜ¿Íµï½»¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¥È¥ó¥í¡¼ÄÌ¤ê¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÊâ¤¯Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç8¥¥í¼å¡¢Æ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï10¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºß½»¼Ô¤Ç¤½¤Îµ÷Î¥¤òÊâ¤¯¿Í¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¹¥¤¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°Â½É¤ò1¤«·î¤¯¤é¤¤ÅÀ¡¹¤È¤·¡¢¥È¥ó¥í¡¼¤Ç·î3000¥Ð¡¼¥Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¡£Æü³ä¤ê¤Ç100¥Ð¡¼¥Ä¤È¤¹¤ë¤ÈÅö»þ300±ß¤È¤«400±ß¡£°Â½É¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È°Â¤¤¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ÈñÍÑ¤Ï50Ëü±ß¤Û¤É¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1Ç¯¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é·î4Ëü±ß¡¢Åö»þ1Ëü¥Ð¡¼¥ÄÁ°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬À¸³èÈñ¡£¤½¤ÎÍ½»»¤À¤È·î3000¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤À¡£¤¿¤Ã¤¿1¤«·î¤ÇÎ©ÇÉ¤ÊÄÀË×ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÀË×¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼ÍÑ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ï¤é¤º1¤«½ê¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£