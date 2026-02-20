HEY-SMITH、47都道府県ツアー対バンに10-FEET、SHANK、04 Limited Sazabys、ハルカミライ、ROTTENGRAFFTYらの出演決定
HEY-SMITHが、20周年を記念した47都道府県ツアーの対バンアーティストを発表した。
＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY ALL OVER JAPAN TOUR＞と題し、2026年7月22日の神奈川・横浜BAY HALL公演を皮切りに、2027年3月31日の大阪豊中LIVE HOUSE LIP2ndまで駆け巡る47都道府県ツアーには、10-FEET、SHANK、04 Limited Sazabys、ハルカミライ、ROTTENGRAFFTY、The Suicide Machines（from US）等、国内外含め全19組がラインナップされた。
また、2027年4月3日には＜HEY-SMITH 20th Anniversary ONE MAN SHOW＞として大阪城ホールでのワンマンライブを開催する。2022年以来の約5年振り、バンド史上3回目のワンマンライブとなる。
各公演、2月20日19時からはオフィシャル2次先着先行がスタートする。
◾️＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY「ALL OVER JAPAN TOUR」＞
2026年
7月22日（水）横浜BAY HALL OPEN / START 17:30 / 18:30
w / キュウソネコカミ
7月24日（金）郡山HIPSHOT JAPAN OPEN / START 17:30 / 18:30
w / キュウソネコカミ
8月3日（月）宇都宮HEAVEN’S ROCK OPEN / START 18:00 / 18:30
w / MAYSON’s PARTY
8月4日（火）水戸LIGHT HOUSE OPEN / START 18:00 / 18:30
w / MAYSON’s PARTY
8月6日（木）千葉LOOK OPEN / START 18:00 / 18:30
w / MAYSON’s PARTY
8月10日（月）東京ガーデンシアター / START 17:00 / 18:00 ※
w / 10-FEET / and more
8月11日（火・祝）東京ガーデンシアター / START 16:00 / 17:00 ※
w / SHANK / and more
8月19日（水）滋賀 U☆STONE OPEN / START 18:00 / 18:30
w / GOOD4NOTHING
8月20日（木）岐阜 club-G OPEN / START 17:30 / 18:30
w / GOOD4NOTHING
9月8日（火）長野CLUB JUNK BOX OPEN / START 18:00 / 18:30
w / SHANK
9月10日(木) 富山SOUL POWER OPEN / START 18:00 / 18:30
w / SHANK
9月11日（金）金沢EIGHT HALL OPEN / START 17:30 / 18:30
w / SHANK
9月16日（水）甲府CONVICTION OPEN / START 18:00 / 18:30
w / GUMX
9月17日（木）熊谷HEAVEN’S ROCK OPEN / START 18:00 / 18:30
w / GUMX
9月25日（金）Zepp Sapporo OPEN / START 17:30 / 18:30
w / 04 Limited Sazabys
9月27日(日) 新潟LOTS OPEN / START 17:00 / 18:00
w / 04 Limited Sazabys
10月11日（日）名古屋COMTEC PORTBASE OPEN / START 17:00 / 18:00
w / ENTH
10月12日（月・祝）福井県県民ホール OPEN / START 17:00 / 18:00
w / ENTH
11月14日（土）仙台GIGS OPEN / START 17:00 / 18:00
w / ハルカミライ
11月15日（日）高崎芸術劇場 スタジオシアター OPEN / START 17:00 / 18:00
w / ハルカミライ
11月26日(木) 清水SOUND SHOWER ark OPEN / START 17:30 / 18:30
w / dustbox
11月28日（土）佐賀GEILS OPEN / START 17:30 / 18:00
w / 後日解禁
11月29日（日）Zepp Fukuoka OPEN / START 17:00 / 18:00
w / 後日解禁
2027年
1月9日（土）高松オリーブホール OPEN / START 17:00 / 18:00
w / 後日解禁
1月10日(日) 徳島市立文化センター 第2会議室 アクア・チッタ OPEN / START 17:00 / 18:00
w / 後日解禁
1月12日（火）松江AZTiC canova OPEN / START 18:00 / 18:30
w / 後日解禁
1月13日（水）米子AZTiC laughs OPEN / START 18:00 / 18:30
w / 後日解禁
1月16日（土）和歌山 SHELTER OPEN / START 17:00 / 18:00
w / Maki
1月17日（日）奈良 EVANS CASTLE HALL OPEN / START 17:00 / 18:00
w / Maki
1月19日（火）松阪 M’AXA OPEN / START 18:00 / 18:30
w / The Suicide Machines (from US)
1月20日（水）京都 FANJ OPEN / START 17:30 / 18:30
w / The Suicide Machines (from US)
1月22日(金) なんばHatch OPEN / START 17:30 / 18:30
w / My Hair is Bad
2月6日（土）広島CLUB QUATTRO OPEN / START 17:00 / 18:00
w / KUZIRA
2月7日（日）山口RISING HALL OPEN / START 17:00 / 18:00
w / KUZIRA
2月9日（火）長崎アストロスペース OPEN / START 18:00 / 18:30
w / KUZIRA
2月11日（木・祝）大分DRUM Be-0 OPEN / START 17:30 / 18:00
w / 後日解禁
2月13日（土）鹿児島CAPARVO HALL OPEN / START 17:00 / 18:00
w / 後日解禁
2月14日（日）熊本B.9 V1 OPEN / START 17:00 / 18:00
w / 後日解禁
2月16日（火）宮崎LAZARUS OPEN / START 18:00 / 18:30
w / Dizzy Sunfist
2月18日(木) 岡山YEBISU YA PRO OPEN / START 17:30 / 18:30
w / Dizzy Sunfist
3月4日（木）神戸VARIT. OPEN / START 18:00 / 18:30
w / JUNKY58%
3月6日（土）高知CARAVAN SARY OPEN / START 17:30 / 18:00
w / ROTTENGRAFFTY
3月7日（日）松山WstudioRED OPEN / START 17:00 / 18:00
w / ROTTENGRAFFTY
3月11日（木）秋田Club SWINDLE OPEN / START 18:00 / 18:30
w / SHADOWS
3月13日（土）青森Quarter OPEN / START 17:30 / 18:00
w / SHADOWS
3月14日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE OPEN / START 17:30 / 18:00
w / SHADOWS
3月16日（火）山形ミュージック昭和Session OPEN / START 18:00 / 18:30
w / SHADOWS
3月27日（土）桜坂セントラル OPEN / START 16:30 / 17:00
w / 山嵐
3月31日（水）豊中LIVE HOUSE LIP2nd OPEN / START 18:00 / 18:30
w / EGG BRAIN
▼チケット
前売り / 1Fスタンディング：4,600円 2F指定席：4,600円（ドリンク代別）
ドリンク代別途必要（高崎/徳島/山形公演はドリンク代不要）
※未就学児入場可能 / 6歳以上は有料。指定席がある会場に関してお席が必要な場合は6歳未満も有料となります。
※券種については、紙チケットと電子チケット選択可能。
オフィシャル2次先着先行：2026年2月20日（金）19:00〜3月1日（日）23:59
https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
※8月10日（月）、11日（火・祝）東京ガーデンシアター公演
チケット：アリーナスタンディング8,500円 / スタンドA指定席7,500円 / スタンドB指定席7,000円
オフィシャル2次先行：2026年2月20日（金）19:00〜3月1日（日）23:59
https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
◾️＜HEY-SMITH「新曲お披露目TOUR 2026」＞
2026年4月16日 神奈川・川崎CLUB CITTA’
開場17:30 / 開演18:30
w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY
2026年4月18日 宮城・仙台Rensa
開場17:00 / 開演18:00
w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY
チケット：4,800円（税込）※前売り・全自由・ドリンク代別
オフィシャル2次先行：2026年2月20日（金）19:00〜3月1日（日）23:59
https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞
日時：2026年10月24日・25日
会場：大阪・泉大津フェニックス
▼HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト
https://haziketemazare.com/2026/
