２０日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反落。イラン情勢が緊迫化し地政学リスクの高まりが警戒されたほか、金融株が下落し全体相場を押し下げた。



大引けの日経平均株価は前日比６４２円１３銭安の５万６８２５円７０銭。プライム市場の売買高概算は２４億６８３４万株。売買代金概算は７兆１３６８億円となった。値上がり銘柄数は２９６、値下がり銘柄数は１２６２、変わらずは３９銘柄だった。



１９日の米株式市場は、イラン情勢が緊迫化しＮＹダウは２６７ドル安と下落した。トランプ米大統領は同日、イランへの軍事行動について「最大で１０日から１５日」との期限を示した。地政学リスクが高まるなか、２０日の東京市場では日経平均株価が値を下げてスタート。半導体関連株や自動車株などが売られた。また、前日の米国では資産運用会社ブルー・アウル・キャピタル＜ＯＷＬ＞が一部ファンドの定期解約を当面停止することが明らかになった。これを受け、金融株への警戒感が台頭し銀行や証券株などが売られた。明日からの３連休を控え、ポジション調整の動きも強まるなか、日経平均株価は一時７００円を超える下落となり５万６６００円台まで値を下げる場面があった。ただ、下値には買いが流入し後場はやや下げ渋った。東証プライム市場の約８割の銘柄が下落した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞が安く、ソフトバンクグループ＜9984＞が下落。トヨタ自動車＜7203＞やソニーグループ＜6758＞が軟調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞、野村ホールディングス＜8604＞が売られた。住友ファーマ＜4506＞が大幅安となった。



半面、住友電気工業＜5802＞や古河電気工業＜5801＞が高く、ＩＨＩ＜7013＞や川崎重工業＜7012＞が上昇。三井金属＜5706＞や三菱商事＜8058＞、キーエンス＜6861＞が買われた。日本郵船＜9101＞や商船三井＜9104＞もしっかり。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

