XG、＜フジロック’26＞初出演決定
XGが、日本最大規模の野外音楽フェス＜FUJI ROCK FESTIVAL’26＞に初出演することが決定した。
フジロックフェスティバル（FUJI ROCK FESTIVAL）は、新潟県・苗場スキー場で開催される野外音楽フェスで、過去にフォーブス ジャパンの「世界の最重要音楽フェスティバル」で3位に選出されたアジアを代表する国際的なロックフェスとも言われている。第1弾出演アーティストが発表され、XGは2日目である7月25日に出演することが決定した。
なおXGは、2026年1月にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げた2ndワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞を開催しており、現在まで6公演が行われている。
◾️＜XG 2nd WORLD TOUR＞
◆日本公演
2026年2月6日（金）、7日（土）、8日（日）【横浜】Kアリーナ横浜
2026年2月17日（火）、18日（水）【大阪】大阪城ホール
2026年2月21日（土）、22日（日）【名古屋】IGアリーナ
2026年3月14日（土）【福井】サンドーム福井
2026年3月20日（金・祝）【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月25日（水）、26日（木）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年4月4日（土）、5日（日）【福岡】北九州メッセ
ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more
◾️1stフルアルバム『THE CORE - 核』
2026年1月23日（金）発売
特設サイト：https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/
関連リンク
◆XG オフィシャルサイト
◆XG オフィシャルX
◆XG オフィシャルInstagram
◆XG オフィシャルYouTubeチャンネル
◆XG オフィシャルTikTok