パナソニックは、4Kチューナー内蔵ブルーレイディスク（BD）レコーダー「ディーガ DMR-4T405」など3モデルを2026年2月下旬に発売する。

4K長時間録画モード対応

いずれも、ドラマやアニメなど指定したジャンルや時間帯で約90日分を自動録画する「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能を搭載。該当番組を予約なしで自動的に録画でき、"録り逃し"が防げる。

4K衛星放送を含む3番組の同時録画が可能。4K長時間録画モードにも対応する。

ホーム画面を刷新し、レコーダーの基本機能「撮る・見る・残す」を起点に、機能メニューを分かりやすく配置している。

無料のスマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使えば、外出先からの録画予約のほか、録画済みの番組やリアルタイム放送番組などを視聴できる。また、「ただいま転送」機能に対応し、帰宅時などにスマートフォンのBluetooth信号を検出すると、持ち出し予約を行った録画番組や音楽を自動でダウンロードする。

本体およびアプリでは、音声付きで最大2.0倍速までの「早見再生」に対応する。

内蔵HDD（ハード・ディスク・ドライブ）4TBを搭載した「DMR-4T405」、同3TBの「DMR-4T305」、同2TBの「DMR-4T205」3モデルをラインアップする。

いずれも価格はオープン。