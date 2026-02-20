“美のカリスマ”と“天才芸人”という意外なカップルが誕生した。

2月18日配信の『文春オンライン』がMEGUMI（44）と令和ロマン・高比良くるま（31）の熱愛を報じたのだ。

記事には、1月下旬に2人が“洒落たワインバー”でデートをする姿や、2人が真剣交際しているという芸能関係者の証言などが掲載されている。

「出会ったきっかけはMEGUMIさんがプロデュースしている恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』（Netflix）。ヒットを記念してYouTube動画も配信されたのですが、その動画にくるまさんが出演したのです。その後、食事会をMEGUMIさんが主催し、2人は意気投合したと聞いています。交際はくるまさんからのアプローチによって始まったと『週刊文春』は報じています」（スポーツ紙記者）

MEGUMIといえば、‘23年に出版した美容本『キレイはこれでつくれます』が60万部を超えるベストセラーに。その後はドラマ・映画のプロデューサーとしても活躍の場を広げ、『ラヴ上等』のヒットにより、今年2月16日にはNetflixと複数年のプロデューサー契約を締結したことも発表された。

お相手のくるまも「M-1グランプリ」で前人未踏の2年連続優勝を果たすなど、“令和の天才芸人”としてブレイク。しかし、オンラインカジノ問題や不倫疑惑により、事務所から契約解除されるといった破天荒ぶりを見せている。

「MEGUMIさんは、くるまさんの芸人としての活動だけにはとどまらない著書の出版やYouTubeでの活躍など、彼の才能に感銘を受けているのだとか。MEGUMIさん自身も多方面で活躍しているだけに、共感するところが多いのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

じつに“13歳年下”となるくるまとの交際について、MEGUMIを見出した“育ての親”であるサンズエンタテインメント代表の野田義治氏に聞くと、「本人からは特に報告は受けてません。感想？ お互い独身だから何の問題もないんじゃない？」とのこと。

ある芸能プロ関係者は言う。

「MEGUMIさんは‘08年に結婚した『Dragon Ash』のボーカル・降谷建志さんの不倫が’23年に発覚。その年末に15年半にわたる結婚生活に終止符を打ちました。

シングルマザーとなったMEGUMIさんは美容本をヒットさせるなど、特に女性から支持されるようになったのですが、実はMEGUMIさん本人には恋には盲目なところがあるんです。降谷さんとの結婚生活のなかでも、彼のコンサートツアーに帯同したりして、束縛することもあったとか。

くるまさんからのアプローチと報じられている今回の交際ですが、いまはMEGUMIさんのほうが彼にメロメロだといいます。今後は破天荒なくるまさんを年上のMEGUMIさんがうまくリードしていくことになるのではないでしょうか」

MEGUMIはくるまをうまく乗りこなすことができるか。