数々の女性スキャンダルの余波で、経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）が辞職。表向きにはけじめのはずだが、『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第7話で目立ってくるのは、宗一郎の後始末をするはずだった秘書・灰島直哉（勝村政信）が、宗一郎の退場と入れ替わるように表舞台へ出てくる不気味さだ。

灰島は選挙への出馬を表明し、涙ながらに語ってみせる。しかし彼は、錦之助（小野武彦）と養子縁組をして宗一郎の姉・澄子（凰稀かなめ）と婚姻関係にある男で、“鷹羽直哉”として国政に打って出る。鷹羽家に世間の反発が残る中で、あえてその姓を掲げるのは覚悟というより計算だろう。宗一郎を都合よく扱い、いずれは鷹羽家の中心に座る。澄子に将来、トップに立ったら自分を選べと約束させる場面にも、その野心が透けて見えた。

ここで嫌でも気になるのが、正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）の存在だ。上長の麦谷（戸次重幸）から宗一郎の調査を命じられた正子は、灰島の動きが灰島ひとりの思惑で完結しているとは見ていない。宗一郎は辞職で責任をかぶらされ、鷹羽家の黒い金の流れから切り離される役回りにされるのではないか。正子はその筋書きを、最初から疑っていた。ここからは複雑国税事案処理室（ザッコク）の出番だ。

優香（長濱ねる）は一人で新潟の選挙事務所へ向かうが、そこに灰島の姿はない。一方、正子たちは入院中の宗一郎のもとへ。箱山哲郎（浅野和之）の名を出し、病院に閉じ込められているのは都合がいいからではと揺さぶると、宗一郎は露骨に動揺して追い返した。ところが二度目の訪問で宗一郎は、息子の誕生日だから外に出たい、と正子に頼み込む。助ける代わりに差し出すことを約束したのは鷹羽家の金の話だった。

正子は迷いながらも、宗一郎を病院の外へ連れ出すことに踏み切る。ここで頼りになるのが優香だ。警備員に正面からぶつかるのではなく、会話の流れを作って自然に通してしまう。ザッコクらしい強引じゃない突破の仕方で、宗一郎を病院から脱出させることに成功した。外に出た宗一郎は、息子にプレゼントを手渡し、少し離れた場所からその様子を見守る。そこで見せたのは、権力者の余裕なんかではなく、ただ子どもの誕生日に立ち会いたかった父親の表情だった。

ザッコクのオフィスへと宗一郎を連れてきたのはいいものの、宗一郎が話すと約束していた金の話は、お金ではなく鷹羽家の実家にある怪しげな祠の話だった。その代わりに耕一（佐野勇斗）が掴むのが、政治資金パーティーの周辺で回っている未公開株の線だった。関わっているのは不動産会社のハピハピホームズ。宗一郎はそんなの知らないと言い張りたい立場なのに、知らないうちに株券を渡されていた可能性が浮かび上がる。本人の意思とは関係なく、受け取った形にされれば、それだけで疑いは濃くなる。灰島（勝村政信）が宗一郎を陥れるための罠を先に仕掛けていたということだ。

事態を詰めるため、正子は収監中の箱山を訪ね、ハピハピホームズの元顧問弁護士・桑原に当たる。桑原は、社長が宗一郎に未公開株の株券を手渡した場面を見ていたと証言する。ここで確定するのは、宗一郎が「知らなかった」で済ませられない形で、鷹羽家の黒い金の流れに組み込まれていたという事実だ。ただし宗一郎に確認してみると、その株券をまだ売却していないとのこと。ということは、現時点では、脱税として断罪される一線は踏んでいないということだ。宗一郎がほっと息をついたのは、助かったというより、まだ引き返せると思えたからだろう。これまで誰かのせいにしてきた弱さを吐露する宗一郎に、豊作（高橋克実）が「これからは一人の鷹羽宗一郎として生きろ」と言葉を渡したシーンはじんときた。宗一郎は、根っからの悪人というより、純粋さが裏目に出てしまうタイプなのだと思う。

東京拘置所から箱山が消え、国会へ向かう灰島の隣には田次がいた。宗一郎の辞職で終わったはずの騒動は、むしろここからが本番だ。鷹羽家の周りで、金と権力を動かす側が入れ替わり始めている。

（文＝川崎龍也）