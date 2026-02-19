開催中の「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」。フィギュアスケートのペアでは三浦璃来、木原龍一両選手がフリー世界歴代最高得点となる158.13点で日本勢初のメダルとなる「金」を獲得。男子では鍵山優真選手が「銀」、佐藤駿選手が「銅」に輝き、日本列島に感動をもたらせました。そして、女子ショートプログラムでは中井亜美選手が1位、坂本花織選手が2位、千葉百音選手が4位と、20日未明（日本時間）のフリーでのメダル獲得の期待を募らせます……。そんなフィギュアスケートですが、子ども時代にフィギュアスケートを経験した芸能人もいます。そこで、フィギュアスケートを経験したことを明かしている芸能人を紹介します。

【写真】かっこいい！ 選手権に出場した時の本田紗来さん！ 10年前にスケート競演した“本田姉妹”も！

一番有名なのが、元子役で俳優の本田望結さんではないでしょうか。望結さんは、芸能活動をしながら、2012年12月に「第35回京都府民総合体育大会スケート競技会」3級女子で1位を受賞。その後は、西日本選手権、東京都選手権などのシニア大会に出場。2018年には「第87回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会」にも出場した経験があり、“二刀流”を続けてきました。

望結さんといえば、姉の本田真凜さんがトップフィギュアスケーターとして活躍し、現在はプロフィギュアスケーターとして活動しています。妹の本田紗来さんも2019年に「第42回京都府総合体育大会スケート競技会ジュニア選手権」幼年女子で優勝を飾るなどフィギュアスケーターとして活躍していることでも知られています。紗来さんは2025年4月から女性ファッション誌「Ray」（DONUTS）の専属モデルも務めています。

俳優の小芝風花さんもフィギュアスケートを経験していた一人です。バラエティー番組などで、度々、小学3年生から中学2年生の頃まで、本格的にフィギュアスケートに打ち込んでいたことを明かしており、「西日本ジュニア選手権」にも出場した経験があるということです。

アイドルグループ「乃木坂46」の川崎桜（崎は正しくはたつざき）さんも経験者です。2023年に「世界フィギュアスケート選手権」のフジテレビ系フィギュアスケートスペシャルサポーターを務め、翌年は「全日本フィギュアスケート選手権2024」のフジテレビ系スペシャルサポーターも担当しました。2026年4月14日発売されるファースト写真集（タイトル未定／新潮社）では、スケート靴を履いた姿を披露しているとのことです。また、アイドルグループ「NMB48」元メンバーの川上千尋さんも経験者で、「全関西フィギュアスケート選手権大会」に出場したことを明かしています。

フィギュアスケートを通して得た表現力やスキルといった経験が、現在の活動に生かされている点として多いのかもしれませんね。