“悪顔”がイイ！

2026年1月9日から11日に開催された「東京オートサロン2026」で、カスタムカーショップのアレスは「ロゼル クラウンセダン コンプリート」を公開しました。

トヨタ「クラウン セダン」を独自の解釈で仕立てた一台として注目を集め、発表後はユーザーからも多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが“悪顔”のトヨタ最新型「クラウン“セダン”」です！（60枚）

アレスは、岐阜県山県市を拠点に、セダンを中心としたカスタムカー販売やオリジナルパーツの開発を手がける、日本最大級のVIPカー専門店です。

今回の東京オートサロンで披露したロゼル クラウンセダン コンプリートは、クラウン セダンをベースに、現代的なデザインと往年のVIPカーらしい重厚感を融合させたモデルとなっています。

2023年に登場したクラウン セダンは、全長5030mm×全幅1890mm×全高1475mmという堂々としたサイズを持ち、HEV（ハイブリッド車）とFCEV（燃料電池車）を設定した新時代のセダンとして知られています。

一方、リアウィンドウからトランクへ滑らかにつながるファストバックスタイルを採用しており、従来のセダンとは異なるシルエットも特徴です。

アレスはこの現代的なフォルムを活かしつつ、かつての高級セダンが持っていた存在感を再構築する方向でカスタムを施しました。

特にリア周りはこだわりが強く、トランクにボリュームを持たせることで、セダンらしい力強いリアビューを生み出しています。

フロントにはロゼルの象徴であるハニカムメッシュグリルを採用し、ボディカラーには専用色「氷翡翠（アイスジェダイト）」を設定。

フェンダーぎりぎりまで攻めた大径ホイールとロゼル製エアサスペンションによる低い車高が組み合わさり、独特の存在感を放っています。

新作ホイール「フィアレス」の20インチを装着し、その奥にはカーボンセラミックブレーキも確認できます。

アレスの担当者は、今回の展示車のポイントについて「後方へ少し張り出したリアバンパーが最大のポイントで、ファストバックスタイルのクラウン セダンを、ひと昔前のVIPカーらしいシルエットに近づけています」と説明します。

また、「クラウン セダンの先進的なラインを活かしながら、往年のVIPカーの重厚感を融合させることを目指しました」と語り、会場で多くのユーザーが写真を撮影していたことから反響の大きさを実感したといいます。

リアバンパーに対しては「迫力がすごい」という声が特に多かったとのこと。販売については未定ながら、今回の反響を受けて検討していく意向も示しました。

※ ※ ※

ユーザーからも「リアの迫力がすごい」「カッコイイ！」といった声が多く、また「街中での取り回しが気になるけど魅力的」といった意見も見られました。

さらに、「実物を見て欲しくなった」「販売されるなら検討したい」といった購入を意識した反応も上がっており、関心の高さがうかがえます。

なおロゼル クラウンセダン コンプリートは、東京オートサロン2026内で開催された「東京国際カスタムカーコンテスト2026」でドレスアップ・セダン部門の最優秀賞を受賞しています。

セダン不況が叫ばれる中でも、カスタムカーの世界では依然としてセダンが高い支持を得ていることがうかがえます。