お笑いコンビ「フォーリンラブ」バービーの号泣案件に共感が集まっている。

１９日に自身のインスタグラムを更新したバービーは、番組卒業が１８日に発表された、ＮＨＫ・Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜・前７時４５分）の初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）の姿に感涙。「体操のお姉さん・あづきお姉さん卒業発表翌日...今朝のカラダダンダン体操 泣けたわあ〜 こんなにもあづきお姉さんのことを愛していたなんて 体操のお姉さんやってくれてありがとう！」と感謝をつづった。泣いている写真を添え「＃こんなに泣いたの光ＧＥＮＪＩの解散以来」とも紹介した。

この投稿には投稿４時間ほどで「いいね」が１万件以上ついた。コメント欄にも「わかりますー！！」「一緒に泣きましょう」「めちゃめちゃ分かります〜！！！お子より親の方が寂しがってますよね」「バービーさんの姿私を見てる様です」「育児の救世主のお姉さん達、卒業は応援しますが悲しさはありますよね」など共感の声が多く寄せられた。