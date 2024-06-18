第１子妊娠を公表したお笑い芸人のバービー（４０）が１１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自身の不妊治療について赤裸々に語った。バービーは結婚を決めた時から、事実婚か籍を入れるかを話し合い、その時に「子どもを授かりたい気持ちがあった」ことから「不妊治療にすぐに臨めるように婚姻届を出した」といい、結婚してすぐに不妊治療のクリニックに通院したという。バービー自身「婦人科系疾患の総合商社」と言う