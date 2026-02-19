宝島社よりヒステリックミニ最新ブランドムック　キルティングバッグが登場

「HYSTERIC MINI（以下、ヒステリックミニ）」のブランドムックシリーズ最新刊が2026年2月18日に宝島社より発売される。

【写真】「ヒステリックミニ」ふんわり軽いキルティング生地のバッグ

1990年代後半から2000年代初頭にかけ、原宿系・ギャルカルチャーとともに支持を集めたヒステリックミニ。Y2Kファッションが盛り上がるなか、ヒステリックミニも30代・40代を中心に再び注目を集め、ブランドムックシリーズは累計発行部数160万部を突破している。

今回はふんわり軽いキルティング生地のバッグが登場。平成から愛され続けるブランドキャラクター「MINIちゃん」の総柄の2種（ショルダーバッグ、サコッシュ付きトート）を書店で販売。ストラップが太いので肩が痛くなりにくく、ドロストで形を変えられる仕様となっている。

また同じくブランドキャラの「DEVILKIN」の総柄2種（ミニバッグ、サコッシュ付きトート）もローソン、HMV&BOOKS onlineで販売。黒地にDEVILKINの総柄が施されており、織りネームがアクセントとなったデザインが特徴だ。

これらの商品にはステッカー1枚（全4種）がランダムで封入されており、書店用・ローソン、HMV&BOOKS、宝島チャンネル販売用にて内容が異なる。加えてヒステリックミニの店舗限定版も同日に発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）