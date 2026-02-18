「頭が下になって足が…」通報者が見た一部始終 ３人落雪に巻き込まれ１人意識不明 札幌市白石区
札幌市白石区にある建築会社で屋根の雪下ろしをしていた３人が落雪に巻き込まれ、一時生き埋めになりました。
３人は救助されましたが、６０代の男性１人が意識不明の重体です。
（井上カメラマン）「屋根にあったであろう大きな雪が滑り落ちて下にたまっているのが確認できます」
落雪事故があったのは、札幌市白石区平和通１５丁目北の建築会社です。
２月１８日午前１０時半ごろ、近くの住民から通報がありました。
（石田記者）「事故があったとみられる建物の横には大量の雪が落ちていて、警察が調べています」
通報から２０分後、雪の中から６０代から７０代の男性３人が救助され病院搬送されましたが、このうち６０代の男性は意識不明の重体です。
３人はなぜ落雪に巻き込まれたのか。
通報した人が一部始終を見ていました。
（通報者）「手前の方を雪かきしていて、そのうちだーっと雪が落ちてきた」
通報者によりますと、４人が屋根の上で雪下ろしの作業をしていました。
ところが、屋根から雪が落ち、３人が巻き込まれたということです。
（通報者）「３人埋まったと思って、窓を開けて声をかけて、埋まっている２人の声が聞こえたので、とりあえず２人は大丈夫だと思って。意識のない人だけ頭が下になっていた、足だけ出ていた」
事故があった当時、札幌市内の気温は３℃まで上がっていて、落雪などが発生しやすい状況でした。
建築物の雪対策に詳しい専門家は、屋根の上での雪下ろし自体が危険な行為だと警告します。
（北海道科学大学 千葉隆弘教授）「北海道はほとんどが金属板の屋根なので滑りやすい。凍りついていれば滑らないが、きょうのように気温がプラスだと途端に滑りやすくなる。危険な場所なので絶対に上がらないでほしい」
警察は３人が落雪に巻き込まれた状況などについて引き続き詳しく調べています。