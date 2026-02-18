女子団体パシュート

ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利し、銅メダルを獲得した。ファンは、日本チームが使用した流線型のヘルメットに熱視線を送っている。

白地の流線型のフォルムに、後頭部のみが赤く塗られた、鶴を想起させるヘルメット。前面にバイザーが装着され、側面には日の丸がデザインされている。日本代表はこのヘルメットを身に着け、リンクを疾走。米国を相手に終始リードを保ち、3大会連続のメダルを獲得した。

このヘルメットは、イタリアの有名ヘルメットブランド「ルディプロジェクト」のもので、同社の公式サイトによると、同型と見られるモデルは6万9300円（税込）で販売されている。メダル獲得の裏で、X上のファンからはヘルメットにも注目が集まった。

「パシュートのヘルメットカッコいいよね ガッチャマンみたい」

「あのヘルメットって鶴だよね？」

「ユニフォームとヘルメットとゴーグルがちょっとSF感ある」

「パシュートってヘルメットのデザインのせいか、近未来感あってかっこいいよね〜」

「パシュート日本のヘルメットは鶴のイメージなのかな」

「日本のヘルメット 新幹線ぽいような つばめのような」

同競技では、2018年平昌五輪以降にヘルメット着用が義務化。個人競技では着用していない事もあり、「パシュートって昔からヘルメット被ってたっけ？」と違和感を感じる声もあった。



（THE ANSWER編集部）