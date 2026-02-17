貸し切りの豪華客船で味わう、至福のアニバーサリー！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ スペシャルセット
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、豪華客船「S.S.コロンビア号」を舞台にした、参加ゲスト限定の貸し切りプログラム「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」が開催されます。
今回は、この特別なプログラムに含まれる「スペシャルセット」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ スペシャルセット
価格：
20才以上：19,900円
4才〜19才以下：16,000円
※「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」の体験料金に含まれます（要予約・専用チケット購入）。
提供期間：2026年4月8日（水）〜2026年6月30日（火）
※イベント「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」の開催は4月15日（水）からです。
提供店舗：東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」
お祝いの特別感をワンプレートに詰め込んだ、見た目にも華やかなメニュー。
サーモンの低温調理や合鴨のオレンジ煮、オマール海老のサラダなど、さまざまな料理を少しずつ贅沢に楽しめます。
デザートには、お祝いらしく華やかに盛り付けられたメロンとパンナコッタが用意されています。
食事には、スパークリングドリンク（梅＆桜シロップ）が付くほか、ソフトドリンクやアルコールドリンク（生ビール、スパークリングワイン、ワインなど）がフリー・リフィル（おかわり自由）で楽しめるのも魅力です。
このメニューは、完全予約制のプログラム「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」の一部として提供されます。
プログラムには食事のほか、テディ・ルーズヴェルト・ラウンジでのドリンクのフリー・リフィル、記念撮影、限定のスペシャルグッズ（ぬいぐるみバッジセット、スーベニアグラス）などが含まれており、特別なデコレーションで彩られた船内で優雅なひとときを過ごすことができます。
貸し切りの豪華客船で味わう、至福のアニバーサリーメニュー。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ スペシャルセットの紹介でした。
続きを見る
(C)Disney
※本メニューを楽しむには、専用サイトでの事前チケット購入が必要です（パーク入園料は別途必要）。
※3才以下のお子様には食事やグッズの提供はありません。
※価格や内容は予告なく変更になる場合があります。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 貸し切りの豪華客船で味わう、至福のアニバーサリー！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ スペシャルセット appeared first on Dtimes.