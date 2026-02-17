2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、パークの人気メニューが25周年バージョンになって登場する「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）

価格：1個 900円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「シーサイドスナック」

浮き輪をイメージしたパークの定番メニュー「うきわまん」が、25周年を記念した特別バージョンで登場。

浮き輪の部分にはエビの餡、耳の部分にはさつまいもの餡が入っており、食事とデザートのような2つの味を一度に楽しむことができます。

見た目もアニバーサリー仕様になっており、鮮やかなジュビリーブルーのラインが目を引くデザインです。

パッケージも25周年のロゴやミッキーマウスが描かれた祝祭感あふれるデザインで、食べ歩きフードとして写真を撮るのにもぴったりです。

2つの味を楽しめるアニバーサリー限定うきわまん。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）の紹介でした。

