YouTubeチャンネル「むぎとくるみ」が、『「おやつをあげる」以外の選択肢は与えない兄妹犬 飼い主には主張させない…』と題した動画を公開しました。動画には、ティーカッププードルの兄妹「むぎ」くんと「くるみ」ちゃんが、会話ボタンを使って飼い主におやつを要求する姿が収められています。



動画が始まると、くるみちゃんは早速「はよして！」と録音されたボタンを前足で押し、おやつを催促します。飼い主が「もうあげたって」と声をかけると、今度は「なんでやねん」と書かれたボタンを押し、まるでツッコミを入れるかのように反論しました。



飼い主が「もう食べたよ！」「2個食べた！」と説明しても、くるみちゃんの猛抗議は止まりません。「なんでやねん」というボタンを何度も押し、まだおやつをもらっていないと強く主張します。その剣幕に、飼い主も思わず笑ってしまうのでした。一方、兄のむぎ君は妹の隣で静かにおすわりし、一連の攻防をじっと見つめています。妹の説得では飼い主がなかなか折れず「そんな悲しい顔しない」と言うと、誰のせいやと言わんばかりに兄のむぎが「なんでやねん！」とツッコんで動画は終わります。

その掛け合いにTiktokのコメント欄では「関西だと犬まで笑いのセンスが身につくんね」「ふたりめがなんでやねん押して笑い耐えれんかった」「ボタン関西弁は予想外だった」という声が相次いでいます。



関西弁のボタンを巧みに使いこなすくるみちゃんと、冷静な飼い主とのコミカルなやり取りに、思わず笑顔になってしまう動画です。必死におやつをねだる妹と、それを見守る兄という対照的な姿が、見る人に癒やしを与えてくれます。



