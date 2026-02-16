¥×¥íµé¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÏÃÂê ´õ¶õ¡Ê18¡Ë¡¢Êì¡¦ÄÔ´õÈþ¤¬»£±Æ¤·¤¿Ä´Íý¸å¤Î¡ÈÈá»´¡É¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤!!¡×¡Ö¤ªÊÒÉÕ¤±¤âÂç»ö¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´õ¶õ¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡ÈÈá»´¡É¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó
¡¡2024Ç¯11·î¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤ª²Û»Òºî¤êÍÑ¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Á¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ä¥«¥á¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¢¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿´õ¶õ¡£
Êì¡¦ÄÔ´õÈþ¤¬»£±Æ¤·¤¿Ä´Íý¸å¤Î¡ÈÈá»´¡É¤Ê¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤!!¡×¤ÎÀ¼
¡¡2·î14Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ª¡ªÀäÉÊ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ì¥·¥Ô¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤òºî¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤äË¢Î©¤Æ´ï¡¢Æé¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¶ñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯´õ¶õ¡£¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ç¤¤¤Á¤´¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ß¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¿Æ¤ÎÄÔ¤¬¡Ö´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎYouTube»£±Æ¤Î¤½¤Î¸å¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î? ¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤À¤è¤È¶µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Êª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡ÈÈá»´¡É¤Ê¾õÂÖ¤Î¥·¥ó¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤Ë½Ð¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤è¡×¡Ö¥×¥íÊÂ¤ß¤À¤è¡Á¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡ª»ä¤¬¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¤ªÊÒÉÕ¤±¤âÂç»ö¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë