¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù²ÆÌÜÆ©±©¤¬¶¯Îõ¤Ê¿·¥¥ã¥é¡¦¥¯¥Þ¤Ë¡¡¡È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡É·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄÌ¾Î¡¢Ä«¥É¥é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Ì´¤òÄÉ¤Ã¤ÆÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬1¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Âè20½µ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÉñÂæ¤¬¾¾¹¾¤«¤é°ÜÆ°¡£2·î16ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè96ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ç¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
¡¡·§ËÜ¤Ë¤¤Æ3¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£°ìÈÖÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¿Í¿ô¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤òÊé¤Ã¤Æ¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤«¤éÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Âç½êÂÓ¤È¤Ê¤ë¡£Åö»þ¡¢À¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿·§ËÜ¤Ç¤ÏÍÎ¿©¤ÎºàÎÁ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä«¿©¤Ë¤â¥Èー¥¹¥È¤ä¥³ー¥Òー¤¬½éÅÐ¾ì¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢·§ËÜÅ¾µï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏÂ¿©¤«¤éÍÎ¿©Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÏËèÆüÍÎ¿©¤Ï·ù¤À¤È¤¤¤¦»ÊÇ·²ð¤Î¤¿¤á¤ËÏ¡º¬¤ä¡¢¥È¥¤Î¹¥¤¤Ê¤·¤¸¤ß½Á¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÊÇ·²ð¤ÏÄ«¿©¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿ÉáÄÌ¤ÎÏ¡º¬¤Ë¡Ö·§ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¤¸¤ã¤í¤¦¡×¤È²øëÃ¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÌµ¼«³Ð¥Î¥ó¥Ç¥ê¥«¥·ー¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥Þ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¸¶ç¤ò¿â¤ì¤ë»ÊÇ·²ð¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ï¡º¬¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÝµÊ°¤òÂ¨ºÂ¤ËÀ²¤é¤¹¡£
¡¡º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À³Ê¤Ç¡¢´Ñ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Æ¯¤¼Ô¤ÇÎÁÍý¤âÁÝ½ü¤âÀöÂõ¤â1¿Í¤Ç¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤³¤Ê¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥È¥¤È¥Õ¥ß¤Ï¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Î¤è¤¦¤À¡£2¿Í¤¬²¿¤«¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¡Ö¹â¤«¤ªµë¶â¤ÐÄº¤¤¤È¤Ã¤È¤Ë¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ð¤µ¤»¤¿¤éÈ³¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤±¤ó¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¥¯¥Þ¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤È¿ÌÌ¡¢¾¯¤··ø¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢·§ËÜÈ¯¾Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼êµÇ²Î¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤¿¤É¤³¤µ¡×¤Ç¥È¥¤È¥Õ¥ß¤¬Í·¤Ö¤³¤È¤â¡¢¡ÈËü¤¬°ì¡É¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¶Ø¤¸¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Áð¤à¤·¤ê¤À¤±¡£Æ¯¤«¤º¤È¤â²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Æ³°¶õµõ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤â¤Þ¤¿·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤ËÉëÇ¤¤·¤¿Âè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤Ç¤Î¼ø¶ÈÃæ¡¢¼ê¤¬¤«¤¸¤«¤ó¤Ç¥Á¥çー¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£¶µÌ³¼¼¤â¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É´¨¤¯¡¢Æ±Î½¶µ»Õ¤Îºî»³¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¤Ë¥¹¥Èー¥Ö¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤Ç¤·¤¿¤é¤´¼«Ê¬¤Ç¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºî»³¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤ÆÉâÀ¤³¨»Õ¡¦ËÌÈø½ÅÀ¯Ìò¤Ç²û¤Î¿¼¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¹âÈô¼Ö¤Ç¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¥ªー¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾®¤µ¤¯¤³¤Ü¤·¤¿¡Ö·§ËÜ¤ÏÃÈ¤«¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¶òÃÔ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤²¹¤¬´¨¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬Îä¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¾¹¾¤Ë½é¤á¤Æ¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë·§ËÜ¤Ç¤âÂçÀª¤Î¿Í¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¼ê¸ü¤¯¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢·§ËÜ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥í¥Ðー¥È¡Ê¥¸¥çー¡¦¥È¥ì¥á¥¤¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë·§ËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿´¶¤¸Êý¤Ï¿ïÊ¬¤È°ã¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¶Ó¿¥¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¼«¤é¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤ÆØÀØéÃú½Å¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¶Ó¿¥¤À¤Ã¤¿¤é¡¢·§ËÜ¤Ç¤â¥Ø¥Ö¥ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤ÊÊ¸²½°ä»º¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤Ä¤â¶Ó¿¥¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÎÏ¼Ö¤ÎÎÙ¤¬¶õÀÊ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¡£»Å»ö¤ä²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢Ä¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤À¸³è¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤â¡¢¼º¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë