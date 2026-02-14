「厭わずできる」湘南指揮官も高評価の“プレッシングモンスター”渡邊啓吾は、チームを牽引する存在になれるか
［J２・J３百年構想リーグEAST-A第２節］湘南 ４−０ 相模原／２月14日／レモンガススタジアム平塚
J２の湘南ベルマーレがJ３のSC相模原に４ー０で勝利した一戦は、ホームチームの持ち味が発揮された一戦だった。
相手は格下のクラブで、37分には相模原の綿引康の退場で数的優位になったとはいえ、湘南は攻守の切り替えの速さ、球際の強さ、諦めない守備などで相手を上回り、長澤徹監督が掲げる“サポーターの心を動かせる”湘南スタイルの一端を披露したと言える。
そのゲームにおいて、湘南を勢いづける働きを見せたひとりが、今季初スタメンだった渡邊啓吾である。
３−４−２−１の最前線に入った渡邊の、背後へのランニングやポストプレーもさることながら、特に印象的だったのは守備だ。勢いが余ってファウルになってしまう場面もあったが、チームの先制点は渡邊がパスカットした流れから奪ったものでもあり、相手のボールホルダーに素早く寄せたり、何度でも追いかける姿勢は、まさにチームスタイルを示していたと評せるだろう。
試合後、長澤監督は「我々の前線の選手は全員“プレッシングモンスター”と呼んでいます」としたうえで、渡邊について「それを厭わずにできる」と評価する。
また、渡邊も「（守備の）スイッチをかけられるところが、昔からの自分の持ち味。もっともっとできますし、より強めればチームのためにも、自分のゴールにも繋がると思うので、意識してやっていきたい」と語る。
一方で、指揮官が「もう少し体力を抑えれば集中して点が取れるとか、落ち着いてってなりますけど、果敢に挑戦してくれていますし、途中でオーバーヒートがきましたけど、そこからが勝負なので、今後に期待してほしい」と指摘したように、体力面は今後の課題だろう。渡邊も「もっと練習から試合を想定して配分だったりを考えていかないといけない。90分走り切れるのが自分の持ち味でもあったので、より高めていきたい」と前を向く。
前節のブラウブリッツ秋田との開幕戦（１−２）は、途中出場から１ゴールを挙げた渡邊。ルーキーイヤーの昨季、リーグ戦は５試合の出場に終わったが、プロ２年目の今季はチームを牽引する存在になるかもしれない。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
