鹿島vs横浜FM スタメン発表
[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](メルスタ)
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 17 エウベル
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 16 溝口修平
DF 32 松本遥翔
MF 10 柴崎岳
MF 20 舩橋佑
MF 24 林晴己
FW 34 徳田誉
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
MF 6 渡辺皓太
MF 7 遠野大弥
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
FW 9 谷村海那
控え
GK 20 坪井湧也
DF 33 諏訪間幸成
MF 8 喜田拓也
MF 40 天野純
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 30 ユーリ・アラウージョ
監督
大島秀夫
