[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](メルスタ)

※15:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 7 小川諒也

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 13 知念慶

MF 14 樋口雄太

MF 17 エウベル

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 5 関川郁万

DF 16 溝口修平

DF 32 松本遥翔

MF 10 柴崎岳

MF 20 舩橋佑

MF 24 林晴己

FW 34 徳田誉

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達

[横浜F・マリノス]

先発

GK 31 木村凌也

DF 2 加藤蓮

DF 17 ジェイソン・キニョーネス

DF 22 角田涼太朗

DF 35 関富貫太

MF 6 渡辺皓太

MF 7 遠野大弥

MF 11 ジョルディ・クルークス

MF 24 近藤友喜

MF 28 山根陸

FW 9 谷村海那

控え

GK 20 坪井湧也

DF 33 諏訪間幸成

MF 8 喜田拓也

MF 40 天野純

FW 18 オナイウ情滋

FW 19 テヴィス

FW 23 宮市亮

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 30 ユーリ・アラウージョ

監督

大島秀夫