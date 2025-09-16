エヴァンゲリオン プライム初号機】 2月13日 予約開始 8月下旬 発売予定 価格：11,000円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「エヴァンゲリオンプライム初号機」を8月下旬に発売する。価格は11,000円。

本商品は、「エヴァンゲリオン」と「トランスフォーマー」がコラボレーションしたアクションフィギュア。エヴァンゲリオン初号機をスキャンしたオプティマスプライムが立体化されている。

ロボットモードからトラックタイプのビークルモードに完全変形し、ロボットモードは各関節が可動するフルポーザブル仕様。エヴァンゲリオン初号機の武器をモチーフにしたコラボアクセサリーが付属する。付属のアクセサリーは背部マウントユニットを介して、本体背面に取り付け可能となっている。

胸部パネルは開閉可能で、マトリクスと融合したコアが露出。コア部分は取り外し、付属のコアマトリクスの裏面に取り付けが可能

【セット内容】

エヴァンゲリオンプライム初号機本体×1、イオンガトリングブラスター×1、プログレッシブエナジーナイフ×2、カシウスの斧×1、コアマトリクス×1、背部マウントユニット×1、ホルダーパーツ×1、取扱説明書×1

(C) ＴＯＭＹ (C)khara