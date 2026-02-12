Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年2月10日（火）9時から2月16日（月）23時59分まで｢Fashionタイムセール祭り｣を開催中。

本日2026年2月12日は、ケーブル一体型で、最大4台の同時充電に対応できる、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」がお得に登場しています。

UGREEN 100W Type-C 充電器 【75CM 巻き取り式】 8階段調整可能 USB-Cケーブル内蔵 4ポート同時充電可能 PD3.0 旅行/出張/収納/スマホ/パソコン/タップレットなどType-C適合 iphone17シリーズ 4,731円 （41％オフ） Amazonで見る PR PR

巻き取り式ケーブルで即充電。UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」が41％オフ！

ケーブルを探す手間、なくしませんか？ 巻き取り式ケーブルでスッキリ収納できる、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」なら、伸ばすだけで即充電。4台同時充電も可能なアイテムが41％オフの大特価で販売中です。

本製品は、ケーブル一体型というのが最大の特長です。伸ばすだけで即充電できる“巻き取り式”を採用し、使わないときは本体にすっきり収納可能。持ち運び時にケーブルが絡まる心配もありません。

ノートPCやタブレット、スマートフォンなどUSB-C対応機器を手軽に充電でき、外出先や出張時の荷物もミニマルにまとめられます。

最大100W出力＆4台同時充電に対応

パワー面も妥協なし。最大100Wの高出力に対応し、対応ノートPCの急速充電も可能です。

さらに、複数ポートを備え、最大4台の同時充電に対応。デスク上の充電環境を1台に集約できます。

加えて、GaNFast技術を採用することで高効率かつ発熱を抑えた設計を実現。コンパクトながらパワフルで、長く使える設計です。

「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」は、巻き取り式USB-C内蔵で即充電、最大100W出力＆4台同時充電の実力派。さらにGaNFast採用で高効率。充電環境をスマートに整えたい人に最適な1台です。

なお、上記の表示価格は2026年2月12日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:｢Fashionタイムセール祭り｣