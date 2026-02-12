東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

ロストリバーデルタのジャングルに佇む考古学本部「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、スパイシーなメキシカンメニューと南国風のカクテルが登場します。

古代遺跡の発掘現場というユニークなロケーションで味わう、野趣あふれるメニューが、2026年4月8日より発売されます。

ユカタン・ベースキャンプ・グリル“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

販売場所：ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

ユカタン・ベースキャンプ・グリルでは、お酒のおつまみにもぴったりなシュリンプフライや、地域性を活かしたトロピカルなカクテルを提供！

探検の合間に立ち寄り、スパイシーな料理でエネルギーをチャージするのに最適なラインナップです。

古代文明のロマンを感じながら、異国情緒たっぷりの「食の旅」を楽しめます。

シュリンプフライ＆サルサ

価格：650円

ガーリックの風味が食欲をそそるシュリンプフライに、ライムの酸味が効いた爽やかなサルサソースを添えたメキシカンスタイルのメニュー。

ソースはフライにつけるのはもちろん、添えられたチップスにつけても美味しく召し上がれます。

こちらも再販となる人気のメニューで、お酒との相性も抜群です。

スパークリングカクテル (ピスコ＆トロピカルフルーツシロップ)

価格：880円

※アルコールドリンク

メキシコの明るい太陽と、みずみずしく育った南国フルーツをイメージした鮮やかなカクテル。

ブドウの蒸留酒である「ピスコ」をベースに、マンゴーピューレとマンゴーダイスを加え、フルーティーで飲みやすい味わいに仕上げられています。

シュリンプフライのスパイシーさと、カクテルの甘酸っぱさが絶妙にマッチします。

ジャングルの奥地で、スパイシーな料理と冷たいカクテルを片手に冒険の疲れを癒やせるメニュー。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”が贈る、ワイルドで陽気な食体験が待っています☆

ユカタン・ベースキャンプ・グリル“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

