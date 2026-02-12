丸源ラーメン、毎年人気の「ゆずと三つ葉の炙り鶏そば」発売　3月下旬まで

物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」（全国238店舗）は2月19日、期間限定商品「旨塩仕立 ゆずと三つ葉の炙り鶏そば」を発売する。価格は979円（税込）。販売は3月下旬までを予定している。

毎年好評を得ている春の季節商品で、2026年も再登場する。

〈鶏の旨み引き立つ淡麗スープ〉

「旨塩仕立 ゆずと三つ葉の炙り鶏そば」は、鶏の旨みを前面に引き出した淡麗系の塩スープが特長。強火で炙った香ばしい鶏チャーシューと鶏つくねを合わせ、香り高いゆずと三つ葉をアクセントに加えた。すっきりとした“旨塩”スープが具材の持ち味を引き立てる一杯に仕上げているという。

【この記事の画像(4点)を見る】丸源ラーメン 看板メニュー「熟成醤油ラーメン 肉そば」、定番人気「鉄板玉子チャーハン」「丸源餃子」

丸源ラーメンは2001年6月、愛知県安城市に1号店を開業した。看板商品の「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、注文ごとに手鍋で豚肉とともに炊き込むスープが特長。コシのある自社製多加水麺に、柚子こしょうおろしや青ねぎなどの和風トッピングを合わせている。味の決め手となる熟成醤油がえしは、3種類の醤油を独自にブレンドしたものだ。

ラーメンのほか、「鉄板玉子チャーハン」や「丸源餃子」、「おいしいからあげ」などのサイドメニューも人気を集める。大型駐車場を備えた店舗が多く、カウンター席、テーブル席、座敷席など多様な座席を用意。1人客から家族連れまで幅広い層が利用しやすい店舗づくりを進めている。