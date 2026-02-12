

４年時は悠太（左）が３区、啓太が５区で区間賞を獲得し、優勝に貢献した photo by SportsPressJP/AFLO,AFLO





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載09：設楽啓太・設楽悠太（東洋大／2011〜14年）後編

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐタスキリレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。今回は東洋大黄金時代を支えた兄・啓太、弟・悠太の設楽「最強ツインズ」の後編（全２回／前編）。ともに２度目の総合優勝に貢献した最終学年のコメントを中心に紹介する。

【切磋琢磨でトラック＆駅伝で活躍】

2012年度の三大駅伝ですべて２位だった東洋大。箱根駅伝を終えた翌日、兄・啓太が主将、弟・悠太が副将に任命された。

「自分は主将ですけど、走りでしかチームを引っ張ることができません。走りでチームにいい影響を与えたいと思いました」（啓太）

「正直、自分が選ばれるとは思っていませんでした。この１年、やっていけるのかな、という不安もありましたが、『ほかの４年生が言葉でまとめてくれるから、走りでチームを引っ張っていけばいい』と（酒井俊幸）監督に言われて、競技への気持ちが高まりましたね」（悠太）

ラストイヤーを迎えた設楽兄弟は、決意を新たにトラックシーズンから輝きを放った。

５月のゴールデンゲームズ10000ｍで兄・啓太が27分51秒54（当時・日本人学生歴代６位）、弟・悠太が27分54秒82（同10位）をマーク。日本人の双子としてはもちろん、兄弟というくくりでも初となる「ダブル27分台」を達成した。関東インカレの１部10000ｍは悠太が初めて兄に先着して、日本人トップの３位に食い込むと、啓太は５位。大激戦種目で３年連続となるダブル入賞を果たした。

当時、ふたりはトラックシーズンをこう振り返っている。

「今季は例年より多くの試合に出場しました。そのなかで一番の目標が『10000ｍ27分台』だったんです。それをゴールデンゲームズで達成できたので、トラックシーズンは自分なりによい結果だったと思います。日本では初となる双子での27分台は今までで一番うれしかったですね」（啓太）

「僕も４月は思うように走れなかったですけど、ゴールデンゲームズで揃って27分台を出せたのはうれしかったです。8000ｍあたりできつくなって、２〜３秒離されたんですけど、啓太がまだペースメーカーについているのを見て、立て直すことができました。監督からも『27分台を出せ』と言われていたので、目標を達成できてよかったです」（悠太）

最後の駅伝シーズンは「駅伝３冠」を目標に掲げて取り組んだ。しかし、出雲駅伝（悠太が３区３位、啓太が６区２位）と全日本大学駅伝（悠太が１区２位、啓太が８区５位）は駒大に完敗。設楽兄弟は区間賞を獲得できず、東洋大は前年度から５大会連続の２位にとどまった。

【最後の箱根は揃って区間賞獲得で優勝に貢献】

そして最後の箱根駅伝。酒井俊幸監督はライバル校が驚くようなオーダーで勝負に出る。３年連続で２区を務めてきた啓太を当日変更で５区に起用したのだ。

１区の田口雅也（当時３年）が３位でスタートすると、２区の服部勇馬（当時２年）で２位に浮上。３区の悠太が21秒先に走り出した駒大を逆転して、トップを奪う。区間歴代４位（当時）の１時間02分13秒で３年連続となる区間賞を獲得した。

小田原中継所で最初にタスキを受けた５区の啓太も初めての山を好走。後続を引き離して、往路Ｖの優勝ゴールに飛び込んだ。啓太は前年、大逆転された日体大・服部翔大を１秒差で抑えて、箱根駅伝で初めて区間賞に輝いた。

復路でも３つの区間賞を奪った東洋大は２年ぶり４度目の総合優勝を飾り、大手町では設楽兄弟も笑顔を見せた。

「５区は不安や、恐怖があっては走れない区間。守りの走りではなく、東洋大らしい攻めの走りをしようと覚悟を決めていました。高校時代からのライバルである服部と１秒差で区間賞を獲得できましたし、キャプテンとして往路の優勝テープを切れてよかった。この１年間、総合優勝を目指して取り組んできたので本当にうれしいです。弟がいたからこそ自分自身もここまでやってこられたと思っています」（啓太）

「自分自身は全日本が終わってから右ふくらはぎを痛めて、チーム練習を何度か外れました。でも往路優勝するには、僕が決定づける走りをしないといけないと思っていたので、３年連続の区間賞はうれしいです。総合優勝もできて、副キャプテンをやってよかった。兄弟で陸上を始めて10年。ケガをしてつらい時期があっても、兄貴の走りを見て、勇気をもらいました。双子で生まれて良かったなと思います。高校時代から東洋大で箱根駅伝に出るのが夢でしたが、ここがゴールではありません。実業団ではもっと強い選手になりたいです」（悠太）

設楽兄弟が東洋大に在籍した４年間の箱根駅伝は２位、１位、２位、１位。常に総合優勝を争ってきたが、最も印象に残っている大会は兄弟で少し異なるようだ。

「優勝の時と言いたいんですけど、３年時（総合２位）の２区は風が強くて印象に残っていますね。１区の田口が先頭で来てくれたので、２区の僕は先頭で気持ちよく走れた。あとは兄弟リレーできたところ（１年時／２区・啓太、３区・悠太）も印象強いかなと思っています」（啓太）

「やっぱり４年生の時ですね。２年時も優勝していますけど、その時は先輩たちの力が大きかったんです。３年時に負けて、４年時でリベンジできた。そこは自分たちの力で勝ち取った優勝だと思うので、一番うれしかったです」（悠太）

大学卒業後は別々の実業団チームに進み、悠太は2018年の東京マラソンで２時間06分11秒の日本記録（当時）を樹立。二卵性双生児である設楽兄弟は2023年に西鉄で再び、大学時代以来９年ぶりにチームメイトとなった。

Profile

したら・けいた／1991年12月18日生まれ、埼玉県出身。武蔵越生高（埼玉）―東洋大―コニカミノルタ―日立物流（現ロジスティード）―西鉄。弟・悠太とともに大学1年時から主力として活躍し、学生三大駅伝には12回すべてに出場。箱根駅伝では１年時から３年連続で２区に出走し、４年時は５区で区間賞を獲得した。卒業後、実業団に進み２年目以降はケガなどもあり、マラソンでは思うような活躍は見られなかったが、息長く走り続けている。

【箱根駅伝成績（設楽啓太）】

2011年（１年）２区７位・１時間08分09秒

2012年（２年）２区２位・１時間08分04秒

2013年（３年）２区３位・１時間10分29秒

2014年（４年）５区１位・１時間19分16秒

Profile

したら・ゆうた／1991年12月18日生まれ、埼玉県出身。武蔵越生高（埼玉）―東洋大―Honda―西鉄。兄・啓太とともに大学1年時から主力として活躍し、学生三大駅伝には12回すべてに出場。箱根駅伝では２年時から７区、３区、３区で３年連続区間賞を獲得。卒業後、Hondaに進み２年目には北京世界陸上10000m代表に。2017年9月にハーフマラソン、2018年の東京マラソンで日本記録を樹立した。

【箱根駅伝成績（設楽悠太）】

2011年（１年）３区８位・１時間04分00秒

2012年（２年）７区１位・１時間02分32秒 ＊区間新

2013年（３年）３区１位・１時間04分36秒

2014年（４年）３区１位・１時間02分13秒

＊区間新は当時