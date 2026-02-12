「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・予選」（１１日、リヴィーニョ・スノーパーク）

４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８５・５０点の７位で決勝進出。冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダル獲得を目指す中で、大会直前に負傷に見舞われたアクシデントから奇跡の復活劇。偉業へ夢をつないだ。

予選突破後は「自分でもビックリしてるところはある。すごくギリギリな状態での予選だった。自分の中では万全じゃない状態で急に五輪という状態なんで。自分の中から怪我、声援、かき消すようにそういう集中をして臨んだ」と振り返った。

ぶっつけの五輪。骨盤など２カ所の骨折、膝もまだ感覚がないという。「いざ滑るとなると、怪我の怖さとか、向き合うところがたくさんある。まあ楽しむ努力はしてる」と笑いながら「今までのいい状態を作れてない中で、急な五輪を迎えてしまった。イメージしてたものとは違う状態でここに来てるようなところはある。あとは自分が繋げてきたことを出し切れたら。悔いなくやるべきことをやるだけ。そこに集中して出し切れることを題して決勝は臨みたい。温かく見守っていただければ」と、決勝を見据えた。

王者の舞を世界が注目する中、１本目、冒頭から高さ抜群のエアを披露。２本目にキャブダブルコーク１４４０を見せると、その後も安定した技を繰り出し、最後はフロントサイドダブルコーク１４４０で締めくくった。８３点をマークし、７位につけた。

２本目は１本目の難度を上げ、スイッチバックダブルコーク１２６０を敢行。終盤も難度を上げていき、４つ目のエアの後にバランスを崩しかけたがこらえて、完遂。８５・５０点に伸ばし、演技後は戸塚らと笑顔で談笑する場面もあった。