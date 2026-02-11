この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行YouTuberの旅のヤマネ氏が「【神奈川→福岡】2万円で個室!? 大浴場・絶景・食事も楽しめるフェリーひとり旅｜東京九州フェリー」と題した動画を公開しました。今回は神奈川県の横須賀港から福岡県の新門司港まで、東京九州フェリー「それいゆ」に乗船。約21時間にわたる快適な船旅の様子を紹介しています。



旅の始まりは、雨が降る夜の京急・横須賀中央駅。フェリーターミナルまでの道のりでずぶ濡れになったヤマネ氏は、当初予約していたカプセルホテル風の「ツーリストA」から、追加料金6,000円を支払い個室の「ツーリストS」へアップグレードします。合計20,000円で利用できる個室には、ベッドや机、テレビ、コンセントなどが完備されており、プライベートな空間でくつろげます。船内では、レストランでの食事も楽しみの一つ。夕食には大分県の郷土料理「黒瀬ブリりゅうきゅう丼」、昼食には門司港名物「レトロ焼きカレー」と、九州グルメを堪能しました。ほかにも、露天風呂付きの大浴場やサウナ、映画が鑑賞できるスクリーンルーム、体を動かせるスポーツルームなど、充実した設備が整っています。



翌日は天候に恵まれ、デッキからは雄大な太平洋や紀伊半島、高知県の足摺岬などを望むことができました。特に、九州の山々に沈む夕日は圧巻の美しさです。到着地の新門司港からは、門司駅や小倉駅までの無料連絡バスも運行しており、徒歩の乗客でも安心です。



移動時間を「クルージングリゾート」での滞在時間に変えてくれる東京九州フェリー。新幹線や飛行機＋ホテル代と考えたら、なかなかお得感のある料金だと思います。長距離移動の新たな選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。