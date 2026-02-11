この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【注意点もあり！】新しくなったApple AirTag（第2世代）を買ってみました。外観や進化点をしっかり解説していきます。価格同様でいいね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、新型「Apple AirTag（第2世代）」のレビュー動画を公開した。第1世代モデルとの比較を通じて、外観はそのままに実用性が大幅に向上した進化点を詳しく解説している。



戸田氏はまず、第2世代のパッケージを開封し、外観を第1世代と比較。サイズ、重量、内部構造は全く同じであり、従来品のケースやアクセサリーをそのまま流用できる点をメリットとして挙げた。



最大の進化点として、探索可能距離が1.5倍に向上したことを指摘。実際に壁を1枚隔てた隣室でテストしたところ、第1世代では正確な距離が表示されなかったのに対し、第2世代は7m以上離れていても正確な位置を検知できた。これには「全然これ性能違う」と驚きを見せた。



もう一つの大きな改善点は、スピーカーの音量だ。音量が50%増加したことで、音が届く距離が2倍になったという。比較テストでは、第2世代の音は明らかに大きく、より高い音質になっていると評価。これにより、部屋の中で紛失した際にも発見しやすくなったと述べた。



価格は据え置きながら、探索距離と音量という紛失防止タグの根幹をなす性能が大幅に強化された第2世代AirTag。戸田氏は、その進化を高く評価し、購入を検討する際は価格だけで判断せず、必ず「第2世代」であることを確認すべきだと注意を促して締めくくった。