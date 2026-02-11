この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、ヨガインストラクターの男性にインタビューする動画を公開。出演した30歳のインストラクターが「女性とお酒を飲むのは禁止している」という独自のルールとその背景にある美学を明かした。



登場したのは、ヨガインストラクターとして8年のキャリアを持つ30歳の男性、ソネ氏。22歳でヨガの会社に就職後、3年で独立し、現在はTikTokやInstagramといったSNSで集客を行っているという。



インタビューの中で、プライベートに関する驚きのルールを告白。ソネ氏は「女性とお酒を飲むっていうのは禁止してます」と断言。その理由を問われると、「面白くないんで」と率直に答え、「男と飲んだ方が面白い」と続けた。



一方で、デートに行かないわけではなく、お酒を飲まないだけだという。ボルダリングやダイビングといったアクティブなデートを好み、初デートではダーツに行くこともあると語った。九州出身で酒が強いというソネ氏は、相手を酔わせてしまうことが多いため、「（酔わせるのは）美しくない」という独自の美学を持っていることも明かした。



仕事については、生徒から「先生のおかげで体が変わった」といった感謝の言葉をもらう瞬間にやりがいを感じると語る。また、自身の教えるヨガは「本当のヨガじゃなくて」と前置きし、これまでの人生で学んだことを伝えるスタイルだと説明。武道の言葉である「守破離」を意識し、野球経験で培った「成功をイメージする」といったメンタル術などをレッスンに取り入れていることを語った。



自身の給料や貯金額については「教えないです」と笑顔でかわしつつも、仕事やプライベートにおける確固たる哲学を覗かせたインタビューとなっている。