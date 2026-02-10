10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”『閃光ライオット 2026』始動！コピバンステージも復活

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”『マイナビ 閃光ライオット 2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』がスタートした。

■ファイナルステージは8月6日、Zepp DiverCity（TOKYO）にて開催！

2008年から2014年まで7回にわたり開催された10代アーティスト限定の音楽フェス『閃光ライオット』。2023年に9年ぶりに始動し、2026年で4年目を迎える。2025年は全国3,129組の10代アーティストからの応募があった。

デビューを目的とする従来のオーディションとは異なり、夏フェスの出場権を賭けた、いわば“音楽の甲子園”を標榜し、毎年3,000組超の応募がある音楽イベントとして通算13年間、初代グランプリのGalileo Galilei を皮切りに、ねごと、BURNOUT SYNDROMES、GLIM SPANKY、片平里菜、SHE’S、緑黄色社会、ぼくのりりっくのぼうよみ（現たなか）など、多数のアーティストを輩出している。

『マイナビ 閃光ライオット 2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』は、2月16日より応募スタート。締め切りは3月27日23時59分。その後、スタジオ審査、ライブハウス審査を経て、決勝へ。ファイナルステージは、8月6日にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催される。

出場アーティストは、オリジナル曲であれば、バンド、ソロ、ロック、ポップス、ラップ、アカペラなど、ジャンルやスタイルは100％自由。ステージでのライブパフォーマンスができる方であれば、顔出しの有無は不問。応募や審査スケジュールの詳細は閃光ライオット特設サイトを確認しよう。

2026年は、コピバンステージが復活。バンドだけでなく、ソロアーティストとしてのコピーも大歓迎。コピーバンドステージの賞金は30万円。コピバンステージのグランプリアーティストはファイナルステージでライブパフォーマンスを披露する。

今後、10代のアーティストたちのパフォーマンスを応援するスペシャルサポーターや、アンバサダー、ファイナルステージを盛り上げるゲストアーティストも随時発表される。詳細は『SCHOOL OF LOCK!』番組内や、特設サイトで確認しよう。

■イベント情報

『マイナビ 閃光ライオット 2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』

08/06（木） 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

特別協賛：マイナビ

◎レギュラーステージ

グランプリ：優勝賞金100万円

副賞：マイナビより、活動サポート資金50万円

マイナビ Yell Song賞（頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈呈）

賞金：50 万円

副賞：マイナビオリジナルラジオCMへの楽曲採用とナレーション出演権（SCHOOL OF LOCK!で放送予定）

◎コピバンステージ

グランプリ：賞金30万円

副賞：ファイナルステージでのライブパフォーマンス

