2月8日、歌手の近藤真彦がInstagramを更新し、長男とマラソンに参加したことを報告した。親子ツーショット写真も公開し、注目を集めている。

近藤は1日に和歌山で開催された「第28回紀州口熊野マラソン」に、親子で参加したことを明かした。

「近藤さんは9年ぶり、息子さんは初めての大会で、初挑戦に30km過ぎから足が上がらなくなる場面もあったそうですが、マイペースで走り続けて2人一緒にゴールしたことを報告しました。投稿には、2人でゴールテープを切る直前の写真が添えられていました」（スポーツ紙記者）

写真には、息子と2人で笑顔を見せる近藤の姿が写っており、Instagramのコメント欄には

《マッチ、親子でゴール素敵ね》

《最高のツーショット》

など、ほほえましく見る声が見受けられる。

1994年に一般女性と結婚した近藤は、2007年に長男が誕生した。しかし、これまで表舞台で“父”としての顔を見せる機会は少なかった。

「旧ジャニーズ事務所には、結婚している所属タレントも多かったですが、公の場で家族について話すことは少なく、子どもと一緒に撮影した写真をテレビやSNSで公開することも稀でした。また、近藤さんは2020年の『週刊文春』で不倫疑惑を報じられ、旧ジャニーズ事務所もその事実を認め、無期限活動休止処分となり、2021年に事務所を退所したこともあり、家族の話題から遠ざかっていたのです」（芸能担当記者）

冒頭の投稿は、異例の親子ツーショット写真になったが、少し前から近藤に変化が見られていたという。

「2024年ごろから、バラエティ番組で子育てについて語ることが増えたのです。近藤さんが2025年6月に、情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）に出演した際、息子が高校3年生になり、周囲から芸能界入りするか聞かれ、悩んでいることを明かしました。同年12月の『飯島直子の今夜一杯いっちゃう?』（BSフジ）でも同様のエピソードを披露し、MCの飯島直子さんから息子の芸能界入りに賛成するか聞かれて、『もちろん。やりたいことをやらせてあげたい』と、答えていたのです。たびたび、“芸能界入り”を匂わせるなか、SNSで親子の写真もアップするなど、近藤さんの心境も変化しているのかもしれません」（同前）

テレビで“親子共演”が見られるか。