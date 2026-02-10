NECパーソナルコンピュータは、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズから、フラッグシップモデル「LAVIE Tab EX」など2モデルを2026年2月12日に発売する。

ペンとキーボードが付属の「LAVIE Tab T12N」も同時発売

いずれも、OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは12GB、内蔵ストレージは256GB。

「LAVIE Tab EX TX117/LAS」は、プロセッサーにQualcomm「Snapdragon 8 Gen3」を搭載した高性能モデル。高い処理性能とAI（人工知能）演算能力を備え、イラスト制作や動画編集などクリエイティブ用途から、生成AIを活用した作業まで幅広く行える。

リフレッシュレート144Hzの11.1型3.2K（3200×2000ドット）ディスプレーを搭載。高輝度表示に加え、目にやさしい設計を施す。

付属のデジタルペンはマグネット充電式を採用。8192段階の筆圧検知と傾き検知に対応する。紙に書くような自然な書き心地を実現し、ダブルタップやスワイプによるツール切り替えが可能だ。筆記音やハプティクス（振動）によるアナログに近いフィードバックを搭載する。

シリコンカーボンバッテリーを採用し、約6.2ミリの薄型、約460グラムの軽量ボディを実現した。IP53防塵/防滴性能を備える。

そのほか、「caseplay」と連携した特典で、2000種類以上のデザインから選べる「着せ替えケース」がもらえるクーポンを同梱。また、スタンドカバー付きキーボード「PC-AC-AD065C」をオプションで用意している。

カメラは約1300万画素＋約200万画素・マクロの2眼カメラを背面に、前面には約1300万画素カメラを装備する。

「LAVIE Tab T12N T1275/LAS」は、12.1型2.5K（2560×1600ドット）ディスプレーを搭載し、ペンとキーボードが付属。購入後すぐに手書きメモから文書入力まで使える。

付属のキーボードカバーはスタンド機能やショートカットキーなどを装備する。

約1300万画素カメラを背面に、約800万画素カメラを前面に装備。リチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵する。

いずれも価格はオープン。