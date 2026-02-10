2月9日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・みなみかわをフィーチャー。関係者からの暴露によって、意外な素顔が次々と明らかになった。

【映像】「さらば青春の光」の名付け親は、超売れっ子芸人だった！森田哲矢が明かす18年来の関係

今やテレビで見ない日はないほどブレイク中のみなみかわだが、実際どんな人なのかはあまり知られていない…。そこで今回は、みなみかわの本性を暴くクイズ大会を開催。

プライベートでも親しい後輩芸人の東ブクロ（さらば青春の光）、芝大輔（モグライダー）、お見送り芸人しんいち、そして上田晋也が解答者として参加し、みなみかわを熟知する森田哲矢（さらば青春の光）が、本人に代わって“正解”を発表した。

みなみかわとは18年来の付き合いだという森田。「どういう関係なの？」と有田哲平に尋ねられると、「大阪時代からの直属の先輩」と明かし、さらには「『さらば青春の光』というコンビ名の名付け親です」と告白した。

これには有田も「あ、そうなの!?」と驚きの声をあげる。

後輩のコンビ名を考える面倒見の良さが明らかになった一方で、同じく後輩にあたる東ブクロは「（みなみかわさんは）怖いんです…」と正直な印象を明かした。

みなみかわ本人は否定したものの、お見送り芸人しんいちからもそのイメージを裏付ける証言が飛び出す。

「僕も大阪松竹時代からのお付き合いで、本当にかわいがっていただきました。東ブクロさんと合コンしていた時に、みなみかわさんが来られて、『調子乗るな』って“かわいがり”で蹴られたこともあります」（しんいち）

意外すぎる“武闘派”な過去を暴露されたみなみかわは、肯定も否定もできず、苦笑いしていた。