³ÚÅ·¡¡¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¡¡Ãç´Ö¤«¤é¤Î¸Æ¤ÓÌ¾ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤¬¡ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¡É¡Ú¼èºà¸åµ¡Û
¡¡£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï½éÆü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉü³è¤Ø¤Î¼«¿®¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡£¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤Î¿´¤ÎÆâ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¸åÇÚ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¤Ç¡×¡£¤À¤«¤é¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£Îý½¬Ãæ¤Î¾Ð´é¡£²Æì¤ÇÄÌÇ¯¸«¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÎØ¤Î¾Ð´é¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÁÇ¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¤³¤Á¤é¤¬ËÜ²»¤«¡£¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤Î¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤¬¾Ð´é¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»î¹ç¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ëÎý½¬¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÌîµå¡£Ãç´Ö¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¿È¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦ÎëÌÚÁÏÂÀ¡Ë