¡¡Âè1²ó¡Ú¡ÖSwitch2¡×ÇúÇä¤ì¤â¡ÖÇ¤Å·Æ²³ô¡×¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç¡Ö40¡óÄ¶¡×ÂçË½Íî¤Î¥Ê¥¾¡Ä¡ÈÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ç¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¡É¤ÏËÜÅö¤«¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£Ç¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1Ëü4795±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤ò²á¤®¤ë¤È²¼Íî¤Î·¹¸þ¤ò¶¯¤á¡¢2·î9Æü¸á¸å12»þ¤¹¤®¤Ç8646±ß¡£²¼ÍîÎ¨¤Ï41¡¦6¡ó¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈý¤ò¤·¤«¤á¤Æº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¤¿AI½÷Í¥¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¡É¡£º£¸å¤âAI¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Û¤É¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÆÍÁ³¤Ë³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤Î²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£AI¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÇ¤Å·Æ²¤¬¥²¡¼¥àµ¡¤òºî¤ëºÝ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥²¡¼¥àµ¡¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤±¤Ð¡ØÇä¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¡Ù¤Î°½Û´Ä¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤¹¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Î¥¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò³ô¼°»Ô¾ì¤Ï·ùµ¤¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Èº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¼±¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬µó¤²¤ë¤Î¤ÏAI¤Î·àÅª¤Ê¿Ê²½¤À¡£
¡Ö1·î¤ËGoogle¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¡ØProject Genie¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Genie¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë²Í¶õ¤Î3D¶õ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎGenie¤Ë¥²¡¼¥à¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð3D¶õ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥àÀ½ºî¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬·àÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤ÎÈ¯É½¸å¡¢¡Ø¶á¤¤¾Íè¡¢Ã¯¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¡È¥×¥í¡É¤ÎºîÉÊ¤Ï¾ï¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë
¡¡Genie¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÇ¤Å·Æ²¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¿ô¼Ò¤Î³ô²Á¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¥È¥·¥æ¥»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËAI¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤«¡¢AI¤Ï¤É¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢AI¤ò²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Ç¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÊäÂ¤È¤·¤ÆAI¤ÎÈ¯Ã£¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ê»ØÅ¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤ÎÃÍ¾å¤²¤è¤ê¤â¡ØAI¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ê¤Î¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¾¯¤·À¹¤ê¤¹¤®¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°æ¾å»á¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð²»³Ú¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï³Ú´ï¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Î¤¬²»ÃÔ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Çºî»ìºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¼«Æ°±éÁÕ¤µ¤»¡¢¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ä±ÇÁü¤¬¡È¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÈÁÆÀ½ÍôÂ¤¡É¤Î¤Ò¤É¤¤³Ú¶Ê¤äÆ°²è¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£YouTube¤ËÌäÂê¤À¤é¤±¤ÎÆ°²è¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êAI¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥²¡¼¥à¤¬ºî¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥×¥í¤ÎÇ¤Å·Æ²¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¿´¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Âè°ì¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
AI¤Ë¡ÈÁÏÂ¤¡É¤ÏÉÔ²ÄÇ½
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËAI¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÏÀäÂÐ¤ËÁ®¤«¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤³¤ì¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È°æ¾å»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³©Àî¾Þ¤ÈÄ¾ÌÚ¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤ä½ñÉ¾²È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡ØAI¤¬½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤«¤»¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ä¡¢Ãøºî¸¢¤¬ÀÚ¤ì¤¿²áµî¤ÎÌ¾ºî¤ò¡È³Ø½¬¡É¤·¡¢°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤òÃ¦¹Æ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð2¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏAI¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ä·×»»Ç½ÎÏ¡¢¿äÂ¬Ç½ÎÏ¤Ê¤ÉÏÀÍýÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¿Í´Ö¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡ØÌµ¤«¤éÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÏÂ¤¹Ô°Ù¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£AI¤¬¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
¡¡AI¤Ï²áµî¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¾®Àâ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤ò¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡ÖÁ®¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤«¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÅª¤ÊºîÉÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£
¡¡°æ¾å»á¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤À¡£
¡¡´°Á´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¼¥í¤«¤éAI¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·AI¤Ë¡Ö¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤á¤Ð´ÊÃ±¤Ë´°À®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿¿¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖAI¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ï´°À®¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ëÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢AI¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤¬Ç¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥à¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Âè2¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤È°æ¾å»á¤Ï¸À¤¦¡£
Ç¤Å·Æ²¤âAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡ÖÇ¤Å·Æ²¤Î¶¯¤µ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç¼ê¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Âç´ë¶È¤ÏÈÎÇäÎÏ¤ÈÀëÅÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãøºî¸¢¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¼é¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£10Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎÅ·ºÍ¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÅ·ºÍ¤¬Ç¤Å·Æ²¤ÈÁÈ¤ó¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î»þÂå¤«¤é¡¢³°Éô¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÏÃÂêºî¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè3¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÇ¤Å·Æ²¤¬³°Éô¤ÎÅ·ºÍ¤È»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤òµó¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤âÇ¤Å·Æ²¤ÈAI¤òÂÐÎ©Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°æ¾å»á¤Ï¡ÖÇ¤Å·Æ²¤Û¤É¤Î´ë¶È¤¬ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÇ¤Å·Æ²¤Û¤É¤Î»ñ¶âÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼Ò¤ÇAI¤ò³«È¯¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇ¤Å·Æ²¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤É¼«Á³¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤âAI¤ÎÀìÌç²È¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Î¼Ò°÷¤¬µ»½ÑÅª¤Ê¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â»ä¤Ï¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤Å·Æ²¤¬AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè4¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡¡°æ¾å»á¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î³ô°Â¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤ÎÉÔÂ¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
