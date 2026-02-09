ヨガと栄養学を無料で体験！私の完全美容食「オンラインウェルビーイングプログラム」
As-me エステールが展開する「私の完全美容食」が、2026年2月21日(土)にヨガと栄養学のオンラインウェルビーイングプログラムを一般公開します。
通常は定期購入者限定のプログラムですが、この日は特別に誰でも参加可能です。
私の完全美容食「オンラインウェルビーイングプログラム」
開催日：2026年2月21日(土)
時間：AM7:00〜8:30
参加費：無料（予約制）
ヨガと栄養学の2部制となっており、途中参加・退室も可能です。
朝の時間を活用して、心身を整えながら健康的な食事の知識も学べるプログラムとなっています。
第1部：モーニングエナジーバランスヨガ
胸、骨盤まわりをほぐして巡りを整えるヨガクラスです。
呼吸と動きで朝のスイッチをONにし、短いヨガニドラで思考をリセットします。
強度はやさしめで、初心者の方も安心して参加できます。
講師は谷上 和子さん（ヨガインストラクター/KAZUKOYOGA主宰）が担当します。
呼吸と動きを丁寧につなぎ、無理なく心身を整えて自分らしく軽やかに過ごせるクラスを提供しています。
YOGAHUALI認定ヨガインストラクター、ヨガニドラ指導者養成修了、マインドフルネス指導者養成修了、アーユルヴェーダライフアップコーチ、薬膳アドバイザー、骨盤アプローチ指導者養成修了、FRP ベーシック指導者養成修了、スポーツ科学修士、保健体育教諭の資格を持っています。
第2部：栄養素で考える美と健康の新習慣
現役の管理栄養士による食事バランスについて学べます。
何を意識すると体が整いやすいのか、今日からできる現実的な食事の考え方を、わかりやすく伝えます。
講師はみやざわ あきさん（管理栄養士）が担当します。
心と身体を健やかに保ち、日常をもっと楽しむための新習慣を届けています。
管理栄養士、美脚美尻骨盤ヨガファンデーション指導者養成コース終了、たまごヨガ認定講師、筋膜リリースセラピー施術者の資格を持っています。
私の完全美容食について
国産大豆のプロテインとして展開されています。
北海道産の非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を使用し、大豆を皮ごと微粉砕した脱脂大豆不使用の「丸ごと製法」で作られています。
波照間産黒糖・室戸の塩・大豆本来の甘みで自然な飲み心地を実現しています。
国産雑穀を配合し、鉄分・葉酸も補給できます。
マタニティフード認定を取得しており、2025年にはヨガインストラクター100人が認証し、推奨意向96％を獲得しています。
年齢やライフスタイルを問わず、毎日の栄養習慣に取り入れやすい「飽きずに続けられる」プロテインとして支持されています。
朝の時間を有効活用して、ヨガで心身を整えながら栄養学の知識も学べます。
無料で参加できる機会として、健康的な生活習慣づくりのきっかけとなります。
初心者でも安心して参加できる内容で、途中参加・退室も可能なため、自分のペースで楽しめます。
私の完全美容食「オンラインウェルビーイングプログラム」の紹介でした。
よくある質問
Q. 参加費はかかりますか？
無料で参加できますが、予約制となっています。
Q. 途中参加や退室は可能ですか？
途中参加・退室ともに可能です。
Q. ヨガ初心者でも参加できますか？
強度はやさしめで、初心者の方も安心して参加できる内容です。
Q. プログラムの内容は？
第1部はモーニングエナジーバランスヨガ、第2部は栄養素で考える美と健康の新習慣の2部制です。
