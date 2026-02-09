流行ってきたね、安全性。

毎月何かしらの話題に挙がる「モバイルバッテリー発火トラブル」。構成素材の性質上、衝撃が加わると燃えやすいのは確かなので、今カバンに突っ込んでいるバッテリー大丈夫だろうか？

…なんて不安に感じている人も少なくないのではないでしょうか。

でも、最近は「燃えにくい」素材構成のモバイルバッテリーも増えてきました。例えばこちら。

オウルテック 準固体電池採用 モバイルバッテリー 10000mAh 4,980円

オウルテックのモバイルバッテリーは、「準固体電池」を採用することで安全性と長寿命とを両立したモデル。10,000mAh容量で5,000円以下なので、値段もそんなに高くないんですよねー。

ゼリー状の電解質を採用して安全性アップ

こちらのモバイルバッテリーの「準個体」は、中に充填されている電解液を難燃性のゼリー状電解質に変更。

液体よりも衝撃や液漏れに強くなっているので、既存の電解液モデルよりも安全性が高いとのこと（わざと落としたり穴開けたりしちゃだめですよ！）。また、劣化しにくい構造になっていて、充放電サイクル（寿命）も約2,000回と既存のモバイルバッテリーよりも大幅に伸びています。

今手に入る安心感と、長い目で見たときのコスパを両立したモデルってわけで、買い替え価値はかなり高いんじゃない？

毎日持ち歩くなら、こういうのが今はベストだよねぇ。

