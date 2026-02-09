岸谷蘭丸、衝撃の告白「テレビ持ってないので…」 “初見”の五輪フィギュア団体に感動
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が、9日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。衝撃の告白をした。
番組では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体での日本代表の銀メダル獲得を取り上げた。それぞれの演技を見ていくなかで、MCのお笑いコンビ・南海キャンディーズ・山里亮太が「蘭丸さん、最後の五輪の坂本選手（の演技から）、気持ち伝わってくる」と振ると、岸谷は「いやもう感動しちゃいました」と素直な感想を述べるも、「テレビ持ってないから、全然オリンピック見てないんですけど」とまさかの告白。
岸谷が「今日オリンピックやってるんだって思って…」と話すと、共演者に「横で『すげーな、すげーな！』って言ってます」と暴露され、「初見？」と驚かれた。
岸谷は「しかも、僕今24（歳）なんですけど、年下の方々が活躍しだしていて。年下でオリンピック出ていたら…悩んじゃいそうです」と驚き。そのリアクションに山里は「蘭丸くん悩んだら、俺たちもっと悩んじゃう」、シソンヌ・長谷川忍が「俺たち全員年下だから」とツッコんでいた。
