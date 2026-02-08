「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝は大技２本を成功させ、金メダルを獲得した。銀メダルは木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝で、日本勢の歴史的ワンツーとなった。

木村は決勝の１本目で１９８０（５回転半）を決め、どうだと言わんばかりに両手を広げるポーズ。１回目１位となる８９・００の高得点をマークした。２回目は得点を伸ばせず、３位で迎えた勝負の３回目。２つ目の１９８０を決めて９０・５０の高得点をたたき出し、木俣を逆転した。

木村は予選は３位で通過。大舞台での公式練習後には「金メダルを狙いつつ、自分のやるべきことができればいい」と冷静に意気込んでいた。

トップ選手ではやや遅い、小学６年生で競技始めたが中２でプロに転向した運動能力の持ち主。今年１月の冬季Ｘゲームでは、荻原大翔が連覇を果たしたのに対し、木村はしっかりと３位に入った。最高峰レベルの五輪で、持てる力を存分に発揮した。

長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は１１位、予選１位の荻原大翔（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は１２位だった。

◆木村葵来（きむら・きら）２００４年６月３０日生まれ、岡山県岡山市出身。小学６年生の時にオリンピックを見た事をきっかけにスロープスタイル、ビックエア競技を始める。中学２年でプロ資格を取得。２３年１月に初出場したワールドカップでいきなり銅メダル。同年２０２３年の１０月のワールドカップで銀メダルを獲得。今季３大会とも２位、３位で占めた。ムラサキスポーツ所属。

◆木俣椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日生まれ、愛知県名古屋市出身。３歳からスノーボードを初め、小中学生は国内のＦＩＳ大会を転戦。２０年ユースオリンピックビックエアにて優勝し、同年のワールドカップ２位。それから２年間は怪我などで苦しみ、思うような結果を出す事ができなかったが、２３年世界選手権大会にてスロープスタイル種目では、日本人男子初となるメダル（銀）を獲得。同年のワールドカップでは大会史上初めてＢＳ１９８０（横５回転半）を成功させた。２５年世界選手権で、ビッグエア金メダルを獲得。ヤマゼン所属。