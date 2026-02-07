未来古代楽団、チケット最終先着先行開始とともにカウントダウン企画スタート
2026年5月7日（木）Zepp DiverCityにて開催となる未来古代楽団＜祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ（おおいなるかみのおぶりびお）」＞のチケット最終先着先行の受付が2月7日（土）よりスタートとなった。
あわせて、ライブ開催日までの期間に各SNS（YouTube Short、X、TikTok、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads）にて、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画が開始された。
投稿されるのは、謎に満ちた「短文」で、兵士、博士、少女……それぞれの視点で語られる「発見された言葉」となっている。これらはライブ本編の物語「巨いなる神のオブリビオ」と深くリンクしているもので、95日間かけて語られる断片が、当日のステージで一つの真実へと繋がるというものだ。
未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」
2026年5月7日（木）
18：00開場／19：00開演
＠Zepp DiverCity（TOKYO）
出演：MEMBER
・砂守岳央（主宰）
・松岡美弥子（ピアノ）
・吉田和人（ギター）
・吉田篤貴（ヴァイオリン）
・豊田耕三（アイリッシュフルート/ティンホイッスル）
・米光椋（コントラバス）
・田中教順（パーカッション）
GUEST
・安次嶺希和子
・新居昭乃 初出演
・戌亥とこ 初出演
・霜月はるか
・松田悟志（朗読） 初出演
and more…
チケット最終先着先行（先着）
2月7日（土）11：00 〜 2月18日（水）23：59
受付ページ（特設サイト）https://miraikodai.com/link/FoF6_finalearly
料金：全席指定 8,500円（税込・ドリンク別）
※入場時600円（税込）が必要になります。
[問]Q-nine株式会社 info@q-nine.com