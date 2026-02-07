2026年5月7日（木）Zepp DiverCityにて開催となる未来古代楽団＜祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ（おおいなるかみのおぶりびお）」＞のチケット最終先着先行の受付が2月7日（土）よりスタートとなった。

あわせて、ライブ開催日までの期間に各SNS（YouTube Short、X、TikTok、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads）にて、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画が開始された。

投稿されるのは、謎に満ちた「短文」で、兵士、博士、少女……それぞれの視点で語られる「発見された言葉」となっている。これらはライブ本編の物語「巨いなる神のオブリビオ」と深くリンクしているもので、95日間かけて語られる断片が、当日のステージで一つの真実へと繋がるというものだ。

未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」

2026年5月7日（木）

18：00開場／19：00開演

＠Zepp DiverCity（TOKYO）

出演：MEMBER

・砂守岳央（主宰）

・松岡美弥子（ピアノ）

・吉田和人（ギター）

・吉田篤貴（ヴァイオリン）

・豊田耕三（アイリッシュフルート/ティンホイッスル）

・米光椋（コントラバス）

・田中教順（パーカッション）

GUEST

・安次嶺希和子

・新居昭乃 初出演

・戌亥とこ 初出演

・霜月はるか

・松田悟志（朗読） 初出演

and more… チケット最終先着先行（先着）

2月7日（土）11：00 〜 2月18日（水）23：59

受付ページ（特設サイト）https://miraikodai.com/link/FoF6_finalearly

料金：全席指定 8,500円（税込・ドリンク別）

※入場時600円（税込）が必要になります。

[問]Q-nine株式会社 info@q-nine.com

◆未来古代楽団公式サイト