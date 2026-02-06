日本維新・吉村洋文代表が６日、ＳＮＳで「新作動画 第三弾」をアップした。

藤田文武共同代表とのコメディ寸劇シリーズ。今回は吉村代表が、怪しげな教祖のような占い師の姿で登場。疲れ切った藤田氏が現れると「また来たんか？」と目を見開いて迎え、藤田氏が「日本の政治を高市さんと動かそ思てるんですけど、なかなか進まんくて」と相談すると、巨大な数珠をすりあわせながら「見てみようか〜」と水晶玉占いを開始。

不気味なＢＧＭが流れる中「自民党の古い政治が足を引っ張っているようだな…」「高市さんの反対派の影がたくさん見えるぅ！あああっ、これは根深いぞ！雁字搦めだな！」とノリノリで演じている。

この動画投稿には５００件超のコメントが集まり「やばいのきたｗ」「またキタ思たらこれまたぶっ飛びすぎててもうｗ」「思いっきり笑ってしまいました」「吉村さんの演技が段々神がかってきてますね」「君たち選挙期間中に何をしとるんかねｗ」「ついに占い師に」「最後クソ笑ったｗ」「このシリーズクセになります」「なんやのこの茶番。くそおもろいやないか」「藤田さんも演技うまくなってる」「お腹痛い」と反応する投稿が集まっている。