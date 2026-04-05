よっぽど暇なのか、それとも自身が命名者になったのがうれしかったのか。【もっと読む】奈良の鹿愛護会が語った現場のリアル…「シカさんをいじめるな！」の裏に横たわっている大問題先月25日、大阪市内で捕獲された「迷いシカ」を保護している大阪府能勢町の温泉施設「能勢温泉」で3日、命名式が行われ、大阪府の吉村洋文と奈良県の山下真両知事が出席した。■鹿せんべいを食べさせ大ハシャギ正式決定した「シカやん」の名