世界最高齢として知られるゴリラ「ファトゥ」が69歳の誕生日を迎えた。AP通信によると、13日（現地時間）、ドイツ・ベルリン動物園はファトゥの69歳の誕生日に合わせ、ミニトマト、ビート、ニラなど野菜がたっぷり詰められたかごを用意した。ファトゥは1957年に野生で生まれ、2歳だった1959年にドイツ・ベルリン動物園に移された。現在、動物園で最も高齢の個体であり、世界のゴリラの中でも最高齢とされ、ギネスブックにも登録さ